Metsäteollisuus vahvistaa ääntään Brysselissä

Euroopan unioni on Suomelle ja maamme metsäteollisuudelle elintärkeä taloudellinen ja poliittinen yhteisö. Useat viimeaikaiset eurooppalaiset lainsäädäntöhankkeet kuitenkin osoittavat, että EU tarvitsee lisätietoa ja tarkennuksia pohjoismaisen kestävän metsätalouden sekä uusiutuvien ja kierrätettävien puutuotteiden tarjoamista merkittävistä ilmasto- ja taloushyödyistä.

- EU on entistä voimakkaammin Suomessa toimivan metsäteollisuuden vaikuttamistyön ydintä. Siksi lähdemme rakentamaan omaa, pysyvää läsnäoloamme Brysselissä, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki sanoo.

Kaisu Karvala johtamaan Metsäteollisuus ry:n toimistoa Brysseliin

Metsäteollisuus ry avaa oman toimiston Brysseliin helmikuussa 2023. Toimiston johtajaksi on valittu kokenut EU-vaikuttaja Kaisu Karvala. Karvala johtaa tällä hetkellä konsulttiyritys Access Partnershipin Policy Innovation -tiimiä EU:sta ja Iso-Britanniasta vastaavana johtajana. Hän työskentelee globaalien teknologiayhtiöiden kestävän kehityksen ja EU-lainsäädäntöhankkeiden parissa. Karvala neuvoo tiimeineen myös EU:n instituutioita sekä yksittäisiä jäsenvaltioita.

- Halusimme tehtävään ensisijaisesti erittäin vankan Bryssel-kokemuksen ja -verkostot omaavan ihmisen. Siinä Kaisu on mitä mainioin osaaja, Lehtomäki toteaa.

Karvala on johtanut monipuolisia ja globaaleja viestintä- ja edunvalvontakampanjoita. Hän on työskennellyt Brysselissä jo vuodesta 1996 saakka. Karvala on toiminut muiden muassa Telian yhteiskuntasuhteiden globaalina johtajana, GSM Europen hallituksen puheenjohtajana, Rovio Entertainmentin Global Public Affairs and Communications -liiketoiminnan johtajana ja Brysselissä toimivan konsulttiyritys Fipran päästrategina. Koulutukseltaan Karvala on valtiotieteiden maisteri.

- On etuoikeus päästä edustamaan suomalaista metsäteollisuutta ja esitellä Brysselissä maailman innovatiivisinta uusiutuvien materiaalien teknologiaa. On myös aika vahvistaa omaa ääntä oikeilla areenoilla oikeaan aikaan. EU:n on tärkeää tunnistaa Suomen rooli kehityksen veturina: uusiutuva ja kierrätettävä puu on olennainen osa eurooppalaista materiaali- ja energiaomavaraisuutta ja siten tärkeä osa Euroopan menestystä ja turvallisuutta. Suomen tulee nykyistä vahvemmin ja rohkeammin huolehtia yhteisiä tavoitteita ajettaessa myös kansallisten intressiensä puolustamisesta, kuten kaikki muutkin jäsenmaat tekevät, Karvala sanoo.

- Ymmärrys pohjoismaisen metsätalouden ja -teollisuuden perusasioista, niiden tuottamista mittavista ilmasto- ja taloushyödyistä on hyvin vähäistä. Tarvitsemme entistä vahvempaa asiantuntemuksen ääntä Brysseliin. Suomen tulee toimia aktiivisesti siirrettäessä unionin painopiste fossiilisista raaka-aineista ja niihin perustuvista materiaaleista uusiutuviin, Lehtomäki summaa.

Paula Lehtomäki, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja

paula.lehtomaki@forestindustries.fi

Kaisu Karvala, Metsäteollisuus ry, EU-asioiden johtaja (alkaen 1.2. 2023)

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 74 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työelämäpoliittisena edunvalvojana.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 74,000 people. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.