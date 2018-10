Meyer Turku sai neljännen Suomen Kasvupalkinnon

Kasvu Open jakaa kerran vuodessa Suomen Kasvupalkinnon yritykselle, joka on tehnyt rohkeita päätöksiä viennin, uusien työpaikkojen ja innovaatioiden edistämisessä ja on poikkeuksellisella tavalla nostanut Suomen taloutta kasvuun. Palkinto jaettiin Kasvu Open Karnevaalissa 24.10.2018 Jyväskylä Paviljongissa.

Järjestyksessään neljäs Suomen Kasvupalkinto myönnetään Meyer Turku Oy:lle. Palkinnolla halutaan nostaa esiin telakan merkittäviä vaikutuksia työllisyyteen ja talouteen, ei pelkästään Turun talousalueella ja Varsinais-Suomessa vaan alihankintaketjun kautta koko Suomessa. Telakan arvion mukaan suora työllisyysvaikutus kasvaa jopa 20 000 henkilöön 2020-luvulla.

Meyer Turku Oy:n telakalla on 1 900 työntekijää ja se on erikoistunut erittäin vaativien, innovatiivisten ja ympäristöystävällisten risteilyalusten, autolauttojen ja erikoisalusten rakentamiseen. Meyer Turku on yhdessä sisartelakoidensa, Papenburgissa sijaitsevan Meyer Werftin ja Rostockissa olevan Neptun Werftin kanssa, yksi maailman johtavista risteilyalusten rakentajista. Turussa on rakennettu menestyksellisesti laivoja vuodesta 1737 alkaen. Turun yliopiston selvityksen mukaan telakka työllistää tällä hetkellä suoraan ja välillisesti noin 8 000 ihmistä. Telakan arvion mukaan suora työllistämisvaikutus kasvaa jopa 20 000 henkilöön, kun tuotantovolyymi yli kaksinkertaistuu nykyisestä 2020-luvun alkupuolella.

—On suuri kunnia saada vastaanottaa tämä palkinto. Laivanrakennustiimimme ovat tehneet kovasti töitä kasvumme eteen viimeisten vuosien aikana. Tuotantomme on nyt jo telakan aikaisemman huipun tasolla, ja kasvamme 2020-luvun alkuvuosina kolminkertaiseen tuotannon määrään verrattuna vuoteen 2014, Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer sanoo.

—Meyer Turku on osoittanut luottavansa suomalaisten tekijöiden ammattitaitoon ja motivaatioon. Satojen miljoonien investoinnit välineisiin ja laitteistoon kertovat myös siitä, että panostus telakkaan on todellista ja omistajat uskovat suomalaisten laivanrakennustaitoon. Turun telakan vaikutukset näkyvät alihankintaketjun kautta Suomen taloudessa laajasti, ja työllisyysvaikutus on todella merkittävä, kommentoi Iiro Korander, Nordean liiketoimintajohtaja ja Kasvu Open Boardin jäsen.

Ensimmäinen Kasvupalkinto jaettiin 23.10.2015 Kasvu Open Karnevaalissa, Jyväskylässä, vuorineuvos Kari Jordanille ja Metsä Groupille uuden sukupolven biotuotetehdasinvestoinnista Äänekoskelle. Toinen palkinto myönnettiin Ponsse Oyj:lle Einari Widgrenin mittavasta elämäntyöstä, jota seuraava sukupolvi on jatkanut. Kolmas Kasvupalkinto jaettiin Valmet Automotivelle sen mittavasta investoinnista ja tuotantomäärien nopeasta nostamisesta ennätystasolle, joka vaati 2000 uuden työntekijän palkkaamista.

Valinnat Suomen Kasvupalkinnosta tekee Kasvu Openin toimintaa ohjaava Kasvu Open Board, jonka puheenjohtajana toimii Uljas Valkeinen Kasvu Open Oy:stä. Boardin jäsenet ovat Iiro Korander Nordeasta, Katja Keitaanniemi Finnverasta, Anne Sandelin Jyväskylän kaupungista, Ilari Abdeen Työeläkeyhtiö Varmasta, Karri Hautanen Technopoliksesta, Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitosta ja Seppo Sneck Largo Capitalista.