Mhy Oulun Seutu on metsänhoitoyhdistysten Vuoden Kymppi

- Mhy Oulun seutu on toiminut esimerkillisesti metsänomistajien edunvalvojana ja puukaupallisena tukena. Mhy Oulun Seudulla on vahva rooli puukauppa- ja metsänhoitopalvelussa, joka on valtakunnallista kärkitasoa. Työyhteisön hyvä henki välittyy ja näkyy. Metsänomistajien saama positiivinen edunvalvonta- ja palvelukokemus heijastuu myös metsänomistajien korkeana jäsenöitymisasteena. Yhdistyksestä sekä sen toimihenkilöistä ja jäsenistä on pidetty hyvää huolta, perusteluissa kehutaan.

- Alkutahdit toiminnalle viitoitti muutaman vuoden takainen onnistunut fuusio. Käytössä on toimintamalli, johon kaikki ovat sitoutuneet ja yhteishenki yhdistyksen sisällä erittäin hyvä, kertoo Mhy Oulun Seudun toiminnanjohtaja Tapio Kylmänen.

- Meillä on onnistuttu saamaan oikeille paikoille oikeat työntekijät, jotka ovat työlleen omistautuneita ja ahkeria. Edellisen toiminnanjohtajan esimerkkiä näyttävä ja kannustava toiminta sekä aktiivinen hallitus ovat antaneet toimihenkilöille hyvät edellytykset toimia jäsenten parhaaksi.

Kylmänen kiittelee myös metsänomistajajäseniä, joiden luottamus on avainasemassa yhdistyksen toiminnassa. - Tavoitteenamme on kuitenkin parantaa ja kehittää toimintaa, että pystyisimme tuottamaan palveluitamme kaikille entistä paremmin ja kustannustehokkaammin, sanoo Kylmänen.

Vuoden Kymppi valittiin tänä vuonna seitsemättä kertaa. Vuoden Kymppi on tunnustus, jonka MTK myöntää vuosittain joko metsänhoitoyhdistykselle tai yhdistyksen toimihenkilölle. Vuoden Kymppi julkistettiin MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa Espoossa 3.11. ja palkittiin taiteilija Timo Laitalan Nostalgia Aamu -öljyvärimaalauksella.