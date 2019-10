Mhy Ylä-Lapin toiminnanjohtaja Annakaisa Heikkonen on Vuoden Kymppi

Vuoden Kymppi on metsänhoitoyhdistysten tunnustus ansiokkaasta metsänomistajien etujen ajamisesta sekä metsänomistajaorganisaation jäsenten ja muiden metsänomistajien palvelusta.

Annakaisa Heikkonen on toiminut esimerkillisesti edunvalvojana ja tietoisuuden lisääjänä puunhankintayritysten uusista FSC-sertifiointiin liittyvistä vaatimuksista. Ainoana ja uunituoreena Metsänhoitoyhdistys Ylä-Lapin työntekijänä hän on ollut kovan paineen alla säilyttäen kuitenkin asiallisen ammattilaisen otteen. Heikkonen on ollut suurena apuna koko metsänhoitoyhdistysketjulle selvittäessään FSC-sertifioinnin kontrolloituun puuhun liittyviä faktoja.

”FSC-sertifioinnin mukainen kontrolloitu puu on vaikuttanut eniten puukauppoihin ja yksityismetsäomistajiin saamelais- ja poronhoitoalueella. Heikkonen on pystynyt toimimaan sekä yksityismetsänomistajien edunvalvojana että sillanrakentajana teollisuuteen ja poronomistajiin päin”, perusteluissa kehutaan.

”Alle vuoden metsänhoitoyhdistyksessä toimineena Vuoden Kympiksi nimittäminen tuntuu erityisen hienolta. Samalla tunnustus on kuin lämmin tervetulotoivotus metsänomistajien edunvalvonnan riveihin”, iloitsee Heikkonen.

Vuoden Kymppi valittiin tänä vuonna neljättä kertaa. MTK:n metsäjohtokunta valitsee Vuoden Kympiksi joka toinen vuosi metsänhoitoyhdistyksen ja joka toinen vuosi metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilön tai tiimin, ja tällä kertaa vuorossa oli siis toimihenkilö.

Voittaja julkistettiin ja palkittiin 30.10. pidetyssä metsävaltuuskunnan kokouksessa Espoossa. Palkinnoksi Heikkonen sai puisen Aarni-rannekellon sekä matkalahjakortin Matkamaalle.fi-jäsenyrityksessä käytettäväksi.