Mia Laiho: Orpon hallitus tarttuu voimallisesti mielenterveysongelmiin

Kokoomuksen kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho on tyytyväinen hallitusohjelman panostuksista mielenterveysongelmiin. Laihon mukaan hallitusohjelmassa tartutaan vahvasti mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon.

”Hallitusohjelmassa on tärkeitä kirjauksia mielenterveyden hoitoonpääsyn parantamiseksi kaikissa ikäluokissa ja erityinen satsaus lasten ja nuorten terapiatakuun toteuttamiseksi. Myös uusi Kela-korvausmalli, hoitotakuun kiristäminen ja terveydenhuollon henkilöstöpulaan puuttuminen ovat tärkeitä keinoja parantaa palvelujen tasoa”, listaa Laiho

Laihon mukaan myös mielenterveysstrategia 2020–2030 mukaisia toimia ja itsemurhien ehkäisyohjelman toimeenpanoa tullaan edelleen jatkamaan.

”Uudella Kela-korvausmallilla vahvistetaan perusterveydenhuollon tilannetta. Syyskuun 1. astuu voimaan hoitotakuu, jolla varmistetaan, että kiireettömissä tapauksissa jokainen pääsee hoitoon 14 vuorokauden kuluessa. Siihen on ohjattu rahoitus ja jos julkisella puolella ei ole tarjota aikaa tuon ajan sisällä niin hyvinvointialueella on velvoite järjestää hoito muulla tavoin, esim. palvelusetelin avulla. Kiireellisisissä tapauksissa hoitoon on päästävä saman tien”, muistuttaa Laiho.

”Mielenterveysongelmat aiheuttavat merkittäviä kansantaloudellisia kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä, joten niiden ehkäisyyn ja hoitoon kannattaa ilman muuta satsata. Orpon hallitusohjelmalla parannetaan vahvasti mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon” sanoo Laiho.

”Liian pitkään on ollut kestämätön tilanne ja valitettavasti osa mielenterveysongelmista kärsivistä on päätynyt pahimpaan mahdolliseen ratkaisuun. Se kertoo palvelujen riittämättömyydestä. Huomiota tulee kääntää varhaisen tuen tarjoamiseen, hoitojen kehittämiseen, joista terapiat etulinjaan on hyvä esimerkki. Myös riskiryhmien tunnistaminen ja tukeminen sekä sujuva yhteistyö järjestöjen kanssa ovat tärkeitä haasteisiin vastaamisessa.”, avaa Laiho.

”Mielenterveysongelmien hoidossa on tärkeä huomioida myös omaisten rooli ja jaksaminen sekä koko perheen tukeminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen”, jatkaa Laiho.

”Orpon hallitusohjelma sisältää selkeitä ja konkreettisia ratkaisuja mielenterveysongelmien parantamiseen. Hallitusohjelman toimeenpano pikaisella aikataululla on tärkeää”, päättää Laiho.