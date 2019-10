Miapetra Kumpula-Natri: ”Arvoisa komissaariehdokas, aiotteko varmistaa jatkossakin huolettomat verkkovierailut kansalaisille?"

MEP Eero Heinäluoma parlamentin demariryhmän johtoon 19.6.2019 17:39:53 EEST | Tiedote

Vastavalittu Euroopan parlamentin jäsen Eero Heinäluoma (sd.) valittiin tänään yksimielisesti Sosialistien & Demokraattien -ryhmän taloudenhoitajaksi ja byroon jäseneksi. Heinäluoma nousee näin parlamentin toiseksi suurimman poliittisen ryhmän johtoryhmään ja yhdeksi parlamentin vaikutusvaltaisimmista suomalaisista. - Uutena meppinä olen iloinen, että minut on nimitetty tähän vastuulliseen tehtävään ja pääsen heti kiinni Euroopan parlamentin poliittisen toiminnan ytimeen, toteaa Heinäluoma. - Vastuullinen varainhoito on vastuullista EU-politiikkaa. On tärkeää, että EU:n resurssit tukevat kestävää kehitystä ja oikeudenmukaista ja solidaarista Eurooppaa. 156 jäsenisen S&D-ryhmän johtoryhmään kuuluu ryhmän puheenjohtajaksi eilen valittu espanjalainen Iratxe García Pérez, yhdeksän varapuheenjohtajaa sekä taloudenhoitaja. Johtoryhmä vastaa S&D-ryhmän politiikasta ja toiminnasta seuraavien vuosien aikana. Äänikuninkaaksi noussut Heinäluoma valittiin Euroopan parlamenttiin toukokuussa 2019. H