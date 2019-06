Miapetra Kumpula-Natri: Perussuomalaiset siirtyivät äärioikealle

Eurokriittisten voimien yhdistyminen Euroopan parlamentissa epäonnistui.

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin mukaan eurokriittisten voimien yhdistyminen Euroopan parlamentissa epäonnistui. Torstaina muodostettu uusi "Identity and Democracy" -ryhmä perustuu parlamentissa jo istuneeseen ENF-ryhmään, joka rakentuu Italian ja Ranskan äärioikeistolaisten ryhmien varaan.



– Voidaan sanoa, että paljon hehkutetusta suuresta ryhmästä tuli varsinainen pannukakku. Ryhmä jää selvästi ennakoitua pienemmäksi, Kumpula-Natri sanoo.



Kumpula-Natri on huolestunut siitä, että Perussuomalaiset on siirtynyt ryhmään liittymisen myötä entistäkin enemmän kohti äärioikeaa laitaa. Eurokriittisistä puolueista syntyy muita ryhmiä, joihin tulevat kuulumaan mm. Ruotsidemokraatit ja Nigel Faragen Brexit-puolue. Perussuomalaisten valinta on eurokriittisten joukossa kaikkein äärimmäisenä oikealla.



– Perussuomalaiset ovat tehneet pitkän matkan Timo Soinin populismista parlamentin äärilaidalle. Nyt he ovat osana kovaa sakkia, jonka Venäjä-politiikka on esimerkiksi hyvin epäilyttävää, Kumpula-Natri sanoo.

Kumpula-Natri on huolestunut, että suomalaiset euroedustajat ovat halunneet liittyä ryhmään, joka kyseenalaistaa EU:n perusarvot, ihmisoikeudet ja oikeusvaltiokehityksen.