Miapetra Kumpula-Natri SDP:n ehdokkaaksi Uudellamaalla

Uudenmaan Sosialidemokraatit nimesi Miapetra Kumpula-Natrin eduskuntavaaliehdokkaaksi torstai-iltana. Kumpula-Natri on toisen kauden europarlamentaarikko ja toimi sitä ennen 11 vuotta kansanedustajana. Kansanedustajaksi hänet valittiin kolme kertaa Vaasan vaalipiiristä. Mepin ja vuoden insinööriksi valitun Kumpula-Natrin ehdokkuuden varmistuminen täyttää SDP:n ehdokaslistan Uudellamaalla.

Uusimaa on Kumpula-Natrille tuttu ennen Brysseliin siirtymistä. Eduskuntavuosina perhe asui 8 vuotta kakkoskotiaan Vantaalla. Eurovaaleissa vaalipiirinä on koko Suomi ja myös Uudeltamaalta on tukea tullut kaksissa menestyksekkäissä eurovaaleissa upeasti, viime kerralla vajaa 13 000 ääntä.

Näissä vaaleissa ratkaistaan, kenen johdolla rakennamme Suomen tulevaisuutta. Niin maailma kuin Suomikin elävät murrosta, jossa vihreä ja teknologinen murros ovat vääjäämättömiä.

Reilu siirtymä luo ja turvaa työpaikkoja, on tärkeää pitää kaikki mukana. Ilmastotoimien tauottaminen tai lupaukset halvasta hiilestä ovat sen sijaan populismia. Haluan SDP:n olevan ohjaksissa, kun päätetään Suomen suunnasta turvallisuudessa, taloudessa ja työelämän tasa-arvossa, Kumpula-Natri linjaa.

Uudenmaan sosialidemokraatit iloitsevat saadessaan kokeneen poliitikon ehdokkaakseen.

Miapetra Kumpula-Natrin ehdokkuus tuo listallemme Uudellamaalla merkittävää osaamista ja kokemusta niin Suomen kuin Euroopan unionin päätöksenteosta ja mahdollistaa realistisesti kahdeksannen paikan tavoittelun, kommentoi Uudenmaan Sosialidemokraattien puheenjohtaja Joona Räsänen.

Samoilla linjoilla on myös piirin toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson

Kumpula-Natrin ehdokkuus juuri Uudellamaalla kertoo vaalipiirimme merkittävyydestä koko Suomen vaalitulokseen. Uusimaa selkeästi isoimpana vaalipiirinä on ratkaisevassa asemassa kenen johdolla keväällä muodostetaan hallitusta. Olemme valmiit vaalitaistoon, päättää Gustafsson.

