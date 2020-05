Miapetra Kumpula-Natrille europarlamentissa tärkeitä digivastuita

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (S&D) on nimitetty keskeisiin digivastuisiin europarlamentissa. Parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan S&D-ryhmä on valinnut Kumpula-Natrin johtamaan europarlamentin kannan valmistelua EU:n datastrategiaan. Kansainvälisen kaupan valiokunnassa Kumpula-Natri sai puolestaan vastuulleen edustaa parlamenttia WTO:n e-commerce -neuvotteluprosessissa, jonka tavoitteena on luoda toimivat maailmanlaajuiset pelisäännöt verkkokaupalle ja digitaloudelle.

– Kun EU:ssa puhutaan digitalisaation merkityksestä Euroopalle, puhutaan ennen kaikkea datan hyödyntämisestä. 5G:n, älylaitteiden ja älytehtaiden oloissa datan määrä kasvaa päätähuimaavaa vauhtia – tässä piilee valtava potentiaali. Datatalouden synnyttämät uudet mahdollisuudet luovat pohjan Euroopan teollisuuden ja talouden kasvulle, tekoälyn hyödyntämiselle ja muun muassa ilmastonmuutoksen vastaisille toimille, Kumpula-Natri toteaa.

– Euroopassa on vahva teollisuus. Koronakriisi on kuitenkin osoittanut, miten haavoittuvassa asemassa monet eurooppalaiset arvoketjut jo ovat. Datastrategian kautta on otettava kiinni Yhdysvaltain ja Kiinan etumatkaa. Toisaalta kyse on EU:n arvojen mukaisen datatalouden luomisesta. Kiinaa ei saane luopumaan sen tavoitteesta käyttää dataa kansalaistensa kontrolloimiseksi. USA on puolestaan valinnut linjan sallia henkilökohtaisen datan käytön kauppatavarana. EU:n on ansaittava ihmisten ja kansalaisten luottamus: emme onnistu valjastamaan datatalouden ja tekoälyn täyttä potentiaalia, elleivät ihmiset luota uuteen teknologiaan ja henkilökohtaisen datansa käsittelyyn.

Kumpula-Natri huomauttaa digitalouden olevan on aidosti globaali markkina. EU:n on päästävä sopuun sen perussäännöistä muiden maiden kanssa.

– Juuri tähän tähtäävät WTO:n e-commerce-neuvottelut, joissa on mukana 84 maata, ml. USA ja Kiina. Kansainvälinen tavarakauppa on laajasti säänneltyä, mutta digikaupalle ei ole olemassa kattavia sääntöjä. Tämä on ongelma paitsi yrityksille, myös kansalaisille. Kuluttajat tilaavat koteihinsa tavaroita ja palveluja ympäri maailmaa sijaitsevista verkkokaupoista. Kuluttajien on turvallisin mielin voitava antaa kauppiaille esimerkiksi luottokorttitietonsa. Neuvotteluissa haetaan sopua myös yksityisyydestä. EU:n haettava laajempaa tukea tavoittelleen antaa datan liikkua vapaasti sillä ehdolla, että yksityisyyden suoja on varmistettu.

– Toinen keskeinen tavoite on estää globaalin digitalouden lohkoutuminen pieniksi palasiksi, eri maiden ja alueiden asettaessa erilaisia vaatimuksia digitalouden toimijoille. Siksi tarvitaan mahdollisimman kunnianhimoiset ja kattavat globaalit säännöt WTO:n e-commerce-neuvotteluista. Näin esimerkiksi suomalaisten yritysten ei tarvitse mukautua useisiin käytäntöihin toimivat ne sitten missä hyvänsä. Suomi tai EU ei voi eristäytyä omaksi datasaarekkeekseen.

Euroopan komissio on nostanut digitalisaation ja datatalouden sisämarkkinat keskeiseksi prioriteetiksi. Komissio esitteli helmikuussa 2020 oman datastrategiansa. Nyt Kumpula-Natrin vastuulla on johtaa europarlamentin kannan muodostaminen aiheeseen. Kumpula-Natrin tavoitteena on saada parlamentin mietintö hyväksytyksi syksyllä 2020. Näin olisi mahdollista maksimoida parlamentin kannan vaikutus komission paraikaa valmistelemiin lakiesityksiin. E-commerce-neuvottelut ovat olleet tauolla koronan aikana. Seuraavan kahdeksannen neuvottelukierroksen aikataulu on vielä auki.