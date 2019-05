Miapetra Kumpula-Natrin vappupuhe Imatralla, Joutsenossa ja Lappeenrannassa

Vappu on kevään juhla ja se on työn juhla. Tänä vappuna 2019 haluamme katsoa eteenpäin ja kohti tulevaa, kuten kevät etenee kohti kesän valoa.

SDP:n europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin vappupuhe 1.5.2019.

Hyvät ystävät! Hyvät toverit!

Hyvää vappua!

Hyvät ystävät,

siitä on hetki aikaa, kun työväen vappupuheen on voinut aloittaa sanomalla: toverit, me voitimme vaalit! Kaksi viikkoa sitten käydyt eduskuntavaalit olivat monella tapaa historialliset. SDP saavutti haluamansa lopputuloksen, joskin tavalla, joka jättää meille keskusteltavaa ja parannettavaa. Mutta niin politiikassa kuin jalkapallossa tehdyt maalit ratkaisevat - ja SDP teki maaleja eniten. SDP kasvatti kannatustaan ja on nyt Suomen suurin puolue niin äänimäärässä kuin edustajapaikoissa mitattuna.

Täällä Kaakkois-Suomessa sosialidemokraatit tekivät erittäin hyvän tuloksen. Yli 24 prosentin kannatus ja yksi lisäpaikka on tulos, johon on syytä olla tyytyväinen. Onnitteluni ja kiitokseni kaikille valituille ja ehdolla olleille sekä heidän tukiryhmilleen ja äänestäjille.

Hyvät toverit,

Lehdistön on mielellään nostanut näiden vaalien ilmiöksi Perussuomalaisten vaalituloksen. On totta, että puolueen nousu hajoamistilanteesta gallupeissa oli keväällä vahva. Mutta mistään poikkeuksellisesta suorituksesta ei kuitenkaan ole kyse. Eikä liioin kyse ole siitä, että Suomi olisi näissä vaaleissa siirtynyt jotenkin oikeammalle tai synkempään suuntaan.

Itse asiassa päin vastoin, näiden vaalien selvä suunta oli se, että edellisen hallituksen harjoittama eriarvoistava politiikka hävisi - ja sitä vastustanut oppositio voitti. Perussuomalaiset olivat hallituksessa mukana tekemässä tätä talouslinjaa ja puheenjohtajaksi tultuaan Jussi Halla-Aho oli valmis allekirjoittamaan tämän linjan. Tämä meidän on muistettava, kun perussuomalaisten suulla lepytellään tämän maan vähävaraisia: puheet ovat pehmeän lämpimiä, mutta politiikka kovaa ja kylmää.

Se, että perussuomalaiset pyrkivät puhuttelemaan joidenkin ihmisten ennakkoluuloja ja asettamaan heikommassa asemassa olevia ihmisryhmiä vastakkain, se on väärin ja suorastaan vastenmielistä. Sosialidemokratian idea on, että jokainen ihminen on tasa-arvoinen. Ei vain ne, joista sinä itse pidät, vaan jokainen. Ihmisarvo on jakamaton.

Hyvät toverit,

SDP on saanut suurimpana puolueena nyt myös valtakirjan yrittää hallituksen muodostamista. Hallitustunnustelija Antti Rinteen tavoitteena on sosialidemokraattien johtama enemmistöhallitus, joka rakentaa tulevaisuuden Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, jotka ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä.

Hallituksen muodostaminen ei tule olemaan helppo harjoitus. SDP:tä ja SDP:n tulevaisuuslinjaa tullaan jatkossakin haastamaan. Sanatasolla on kaikkien helppo sitoutua kestävään kehitykseen tai hiilineutraalisuuden saavuttamiseen, mutta hallitusohjelmassa niiden tueksi tarvitaan tekoja. SDP on tehnyt kotiläksynsä jo ennen vaaleja - yli 100-sivuisesta vaaliohjelmasta kuka tahansa voi lukea niitä ajatuksia, joilla SDP haluaa rakentaa tasa-arvoista Suomea.

Koska prosessi ei ole helppo, on meidän oltava avoimia. Puolueita ei suljeta pois hallitusneuvotteluista sen takia, että niiden nimi tai logo on tietynlainen. Vastaukset arvo- ja asiakysymyksiin ratkaisevat. Ne, jotka jakavat sosialidemokraattien arvopohjan ja ajatukset tulevaisuuden politiikasta, ovat mukana neuvotteluissa. Kun ohjelma sitten lopulta syntyy, se tarvitsee meidän kaikkien tukea.

Antti Rinne sanoi keväällä, että SDP on parhaimmillaan silloin kun se on rohkeimmillaan. Rohkeus tässä tilanteessa tarkoittaa kykyä ja uskallusta ottaa vastuu siitä, että Suomi, Eurooppa ja maailma kehittyvät tasa-arvoiseen suuntaan. Rohkeus tarkoittaa sitä, että kuuntelemme muiden näkemyksiä ja haemme yhteisen linjan, vaikka se tarkoittaisikin sitä, että myös omasta näkökannasta pitää olla valmis keskustelemaan. Ja rohkeus tarkoittaa sitä, että rehellisesti, avoimesti ja nöyränä viemme toteutukseen ne hienot arvot ja ideat, jotka meitä ovat tänä keväänä vaalikentillä siivittäneet. Me olemme saaneet vaaleissa tähän mandaatin ja nyt meidän on oltava sen mandaatin arvoisia.

Hyvät ystävät,

on tämä aikamoinen kevät! Kun ensin on alkuvuosi koluttu jokainen turku ja tori, käyty läpi markettien pihat ja koulujen salit, sitten annetaan pääsiäinen aikaa hengähtää ja eiköhän heti lähdetä uudestaan! Jokainen, joka näissä vaaleissa osallistuu sekä eduskunta- että eurovaalien kampanjointiin ja järjestämiseen, on kyllä todellinen demokratian sankari.

Näissä eurovaaleissa meiltä kysytään ennen kaikkea mistä me haluamme, että tämä meidän vuosisatamme, tämä 2000-luku, muistetaan? Viime vuosisadan aikana Euroopasta lähti liikkeelle kaksi sotaa, jotka sytyttivät koko maailman tuleen. Tämän kokemuksen jälkeen kukaan Euroopassa ei halunnut, että sama toistuisi enää kolmatta kertaa. Euroopan unioni ja eurooppalainen yhteistyö ovat sen hengen konkreettinen toteuma.

Euroopassa on eletty yli 70 vuotta rauhan aikaa. Mutta mistä tämä vuosisata tullaan muistamaan? Mielestäni kolme keskeistä kysymystä määrittävät, miten Eurooppa ja Suomi menestyvät tulevaisuudessa.

Ensinnäkin Eurooppa hillitsee ilmastonmuutosta oikeudenmukaisesti, eli teknologia on ohjattava tukemaan vihreää kasvua. Ilmastonmuutos on sen kokoluokan kysymys, jossa Euroopan unioni on omimmillaan. Kun EU muodostaa yli viidenneksen maailman bruttokansantuotteesta, EU:n tekemillä ratkaisuilla on vaikutusta globaalien yritysten ja muiden maiden toimintaan. Tässä piilee suuri mahdollisuutemme ja tätä tarkoitimme, kun nimesimme SDP:n ilmasto-ohjelmankin nimellä ”pieni jalanjälki, suuri kädenjälki”.

Suomen vihreästä kullasta, metsästä, tehtävät tuotteet ovat suuressa roolissa tulevaisuudessa. Meidän on löydettävä fossiilisten raaka-aineiden tilalle kestävästi tuotettuja bioraaka-aineita ja suomalainen metsä jos mikä on kestävästi kasvatettu. Panostuksilla tutkimukseen ja tuotekehitykseen on varmistettava, että biotalous jatkaa kehittymistään ja että puuraaka-aineesta voidaan valmistaa yhä korkeamman jalostusarvon tuotteita.

Toiseksi digitalisaatio on valjastettava kasvuksi sekä tulevaisuuden työksi tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Euroopassa käydään jatkuvaa kilpailua erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa siitä, kuka pääsee ensimmäisenä hyötymään uusien teknologioiden tuomista eduista. Jos annamme Kiinan johtaa, pohjavaihtoehdoksi tulee helposti autoritäärisen kapitalismin malli, jossa kansalaisten yksityisyys alistetaan teknologian käyttöön. Jos taas annamme Yhdysvalloille ohjat, jatkuu etujen kasaantuminen harvoille ja tarpeellisten työelämä- ja muiden sääntöjen kiertäminen. On valittava Eurooppalainen, sosiaalisesti vastuullisen markkinatalouden malli, jonka säännöt sovelletaan digiaikaan. Myös digijättien on maksettava reilu osansa veroista ja kansalaisten yksityisyyttä pitää suojella. Eurooppa voi tässä ottaa härkää sarvista, jos se niin haluaa.

Ystävät, kolmanneksi haluan, että Euroopassa pelkoa vallan käytön välineenä torjutaan turvallisella arjella ja vapaudella. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on paras osoitus siitä, että kun ihmisillä on arjessa turvaa ja näkymää tulevaisuuteen, myös yhteiskunta on rauhallinen ja riidaton. On rakennettava, ei revittävä. Ei aseteta asioita vastakkain vaan rinnakkain. Ei vedetä muita alas vaan nostetaan itsemme ylös. Me pystymme siihen, meidän ei tarvitse antautua pelottelijoiden valtaan.

Hyvät toverit,

me sosialidemokraatit olemme saaneet vastuullisen tehtävän vaikuttaa tämän maan, Euroopan ja maailman kehitykseen. Meillä on esitykset, ideat ja kyvyt saada tämä muutos alkuun ja viedä se maaliin.



Muutos alkoi 14.4. Se jatkuu eurovaaleissa 26.5. ja toverit, kun tämä muutos on päässyt käyntiin, se ei pysähdy. Tehdään yhdessä tästä vuosikymmenestä ja tästä vuosisadasta se tasa-arvoinen tulevaisuus, jonka me ansaitsemme.