Michael Wolffin kohuttu Fire And Fury – Inside The Trump White House julkaistaan suomeksi keväällä

Kustannusosakeyhtiö Tammi julkaisee vuodenvaihteen kohutuimman tietokirjan, yhdysvaltalaisen toimittajan Michael Wolffin teoksen Fire And Fury – Inside The Trump White House Ilkka Rekiaron suomentamana maalis–huhtikuussa.

Tammikuun 5. päivä julkaistu Michael Wolffin kohuttu tietokirja Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin hallinnosta julkaistaan suomeksi maalis–huhtikuussa. Trumpin presidenttikautta ovat leimanneet lukuisat sisäiset ristiriidat ja jopa skandaalit. Fire And Fury – Inside The Trump White House -teoksessaan Wolff pyrkii selvittämään, mistä Trumpin presidenttiydessä on kyse. Mitä Trump todella tavoitteli pyrkiessään presidentiksi? Mikä motivoi häntä ja hänen esikuntaansa? Miksi koko Valkoinen talo tuntuu olevan sekaisin Trumpin valinnan jälkeen?

Kirja perustuu lukuisille Wolffin tekemille kahdenkeskisille haastatteluille presidentin, tämän esikunnan ja lähipiirin kanssa. Haastattelujen tekemisen Wolff aloitti Trumpin vasta pyrkiessä presidentiksi. Trumpin valinnan jälkeen hän jatkoi työtään Valkoisessa talossa. Kirja sai paljon mediahuomiota jo ennen julkaisuaan ja se nousi myyntitilastojen kärkeen Yhdysvalloissa heti julkaisupäivänään.

”Tammella on ilo saattaa tämän hetken kuumin kansainvälinen tietokirja heti tuoreeltaan myös suomalaisen lukijakunnan ulottuville. Kirja on välttämätöntä luettavaa kaikille, jotka haluavat tietää, mistä maailmalla nyt puhutaan”, hehkuttaa Tammen tietokirjallisuuden kustannuspäällikkö Markku Aalto.

Kirjan suomentaa palkittu englanninkielisen kirjallisuuden suomentaja Ilkka Rekiaro, joka tunnetaan muun muassa Stephen Kingin luottosuomentajana ja jonka käsialaa oli myös Paul Austerin viimesyksyisen menestysromaanin 4 3 2 1 suomennos.

Michael Wolff on yhdysvaltalainen tietokirjailija, toimittaja ja mediakolumnisti. Hän on kirjoittanut useita tietokirjoja, muun muassa mediamoguli Rupert Murdochin elämäkerran.

