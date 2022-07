Michelle Obama: Valo meissä kaikissa – Löydä vahvuutesi epävarmoina aikoina

Valo meissä kaikissa – Löydä vahvuutesi epävarmoina aikoina

Kustannusosakeyhtiö Otava julkaisee teoksen suomennoksen 15. marraskuuta 2022, jolloin se ilmestyy maailmanlaajuisesti 14 kielellä.

(21.7.2022) – Yhdysvaltain entisen ensimmäisen naisen Michelle Obaman teos Valo meissä kaikissa – Löydä vahvuutesi epävarmoina aikoina julkaistaan maailmanlaajuisesti tiistaina 15. marraskuuta 2022.

Rouva Obaman henkilökohtainen julkistusvideo on katsottavissa Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.

Valo meissä kaikissa julkaistaan Suomessa painettuna ja sähkökirjana ja sen kustantaa Otava. Teos ilmestyy samaan aikaan myös lyhentämättömänä äänikirjana. Valo meissä kaikissa julkaistaan samanaikaisesti 14 kielellä 27 maassa. Muista käännösversioista ja julkaisumaista tiedotetaan myöhemmin.

Rouva Obaman aikaisempi muistelmateos Minun tarinani kertoo hänen elämäntaipaleestaan alkaen Chicago South Sidessa vietetystä lapsuudesta ja huipentuen kokemuksiin Yhdysvaltain ensimmäisenä mustana First Ladyna. Teos inspiroi monen ikäisiä lukijoita eri maissa ja sai laajalti kiitosta kriitikoilta. Tekijän lukema äänikirja palkittiin parhaan spoken word -albumin Grammylla. 13. marraskuuta 2018 julkaistu Minun tarinani on käännetty 50 kielelle, ja sitä on myyty painettuna ja sähkö- ja äänikirjana yli 17 miljoonaa kappaletta eri käännösversioina.

Teoksessa Valo meissä kaikissa Michelle Obama tarjoaa lukijoille uusia tarinoita ja oivaltavia pohdintoja muutoksesta, haasteista ja vallasta, muun muassa vakaumuksestaan, että säteilemällä valoa muille me heijastamme ympäröivän maailman rikkautta ja mahdollisuuksia ja löydämme syvällisiä totuuksia ja uusia edistyksen väyliä. Tekijä ammentaa kokemuksiaan äitinä, tyttärenä, puolisona, ystävänä ja ensimmäisenä naisena ja kertoo tavoista ja periaatteista, joita hän on kehittänyt sopeutuakseen muutoksiin ja selvitäkseen erilaisista esteistä; kyse on itse hankitusta elämänviisaudesta, joka auttaa häntä edelleen kasvamaan muistelmateoksensa Minun tarinani viitoittamassa hengessä. Michelle Obama selittää arvokkaimpia periaatteitaan, esimerkiksi ”lempeän aloittamisen”, ”korkealle tähtäämisen” ja luotettavista ystävistä ja mentoreista koostuvan ”keittiökabinetin” kokoamisen. Tyypilliseen humoristiseen, avoimeen ja myötätuntoiseen tapaansa hän erittelee myös rotuun, sukupuoleen ja näkyvyyteen liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä kannustaen lukijoita käsittelemään pelkojaan, etsimään vahvuutta yhteisöstä ja elämään rohkeasti.

”Olen oppinut, että itsetuntoon voi ihan hyvin liittyä myös haavoittuvuutta ja että meille tämän maailman ihmisille on yhteistä halu pyrkiä parempaan, aina ja kaikesta huolimatta”, Michelle Obama kirjoittaa uuden teoksensa johdannossa. ”Me rohkaistumme kirkkaudessa. Jos tunnet valosi, tunnet itsesi. Tunnet oman tarinasi rehellisesti. Kokemukseni mukaan tällainen itsetuntemus kasvattaa itseluottamusta, mikä vuorostaan rauhoittaa mieltä ja auttaa tarkastelemaan elämää oikeasta näkökulmasta ja lopulta johtaa kykyyn solmia mielekkäitä ihmissuhteita. Tämä on mielestäni kaiken perusta. Yksi valo kirkastaa toista. Yksi vahva perhe antaa voimia muille perheille. Yksi aktiivinen yhteisö voi inspiroida muut lähiyhteisöt toimimaan. Sellainen on valon voima meissä kaikissa.”

”Minun tarinani on puhutellut Suomessa poikkeuksellisen laajaa lukijakuntaa, joka kasvaa vuosi vuodelta. On valtavan suuri ilo, että Michelle Obama on jatkanut kirjoittamista ja että voimme tarjota tämän uuden inspiroivan teoksen välittömästi myös suomeksi”, sanoo Otavan tietokirjallisuuden kustannusjohtaja Eva Reenpää.

Teoksen Valo meissä kaikissa englanninkieliset versiot jukaisee Yhdysvalloissa ja Kanadassa Crown, joka kuuluu Random House Publishing Groupin kautta Penguin Random Houseen, ja Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Intiassa ja Etelä-Afrikassa Viking, joka on Penguin Generalin kautta osa Penguin Random House UK:ta. Lisäksi kirjasta julkaistaan 12 käännösversiota, muun muassa seuraavat: espanja (Plaza & Janés/Penguin Random House Grupo Editorial), saksa (Goldmann Verlag/Penguin Random House Velagsgruppe GmbH), brasilianportugali (Objetiva/Companhia das Letras), euroopanportugali (Objectiva/Penguin Random House Grupo Editorial), kiina (Penguin Random House China), tanska (Politikens Forlag), hollanti (Hollands Diep), suomi (Otava), ranska (Éditions Flammarion), italia (Garzanti), norja (Kagge Forlag), romania (Editura Litera) ja ruotsi (Bokförlaget Forum).

Tekijästä

Michelle Obama palveli Yhdysvaltain ensimmäisenä naisena 2009–2017. Hän opiskeli Princetonin yliopistossa ja valmistui Harvardin oikeustieteellisestä. Hän aloitti uransa juristina chicagolaisessa Sidley & Austin -asianajotoimistossa, missä hän tapasi tulevan puolisonsa Barack Obaman. Myöhemmin hän työskenteli Chicagon kaupunginjohtajan kansliassa, Chicagon yliopistossa ja Chicagon yliopistollisessa sairaalassa. Michelle Obama perusti Public Alliesin Chicagon osaston. Järjestö kouluttaa nuoria julkisen sektorin palvelukseen. Michelle Obaman Minun tarinani oli kansainvälinen bestseller, ja hänen teoksensa American Grown bestseller Yhdysvalloissa. Obamat asuvat nykyisin Washingtonissa, ja heillä on kaksi tytärtä, Malia ja Sasha.