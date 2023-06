Microsoft ja Vihdin kunta allekirjoittivat tonttikaupat tulevan datakeskuksen maa-alueesta

Microsoftin ja Vihdin kunnan edustajat allekirjoittivat torstaina 15. kesäkuuta kauppakirjan maa-alueesta, joka on varattu tulevalle datakeskukselle. Maa-alue koostuu kahdesta tontista, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 46 hehtaaria. Kaupan arvo on noin 12,3 miljoonaa euroa.

Microsoftin datakeskus on sijoittumassa Etelä-Nummelan työpaikka-alueelle Rostin yrityspuistoon Turun moottoritien ja Vanhan Turuntien väliin. Alueella on voimassa oleva asemakaava. Vihdin kunnanvaltuusto päätti tonttien myymisestä Microsoftille syyskuussa 2022. Alueet luovutetaan ostajalle esirakentamattomina.

- Microsoftin datakeskus on Vihdin yli 500-vuotisen historian suurin investointi ja olemme äärimmäisen iloisia voidessamme toivottaa Microsoftin tervetulleeksi Vihtiin - yhteistyö Microsoftin kanssa on ollut koko projektin ajan äärimmäisen sujuvaa ja on ollut ilo nähdä kuinka hankkeen suunnittelussa on käytetty alan parhaimpia osaajia. Datakeskus on suuri työllistäjä rakennusvaiheessa ja valmistuessaan yksi Vihdin merkittävimmistä työnantajista. Hanke on loistava osoitus kuntamme potentiaalista, jota sijaintimme sekä kehittyvä elinkeinoelämämme tarjoaa. Paikallisen merkittävyyden lisäksi hanke tulee vauhdittamaan koko Suomen digitalisaatiota sekä kansallista tietoturvaa, sanoo kunnanjohtaja Erkki Eerola.

- Datakeskushanke sijoittuu Rostin yrityspuiston ensimmäisenä valmistuvalle, lähes 150 hehtaarin laajuiselle osa-alueelle. Lähivuosina Rostin yrityspuisto tulee laajenemaan itään kohti Porintietä. Meillä on Vihdissä vahva yrityskulttuuri, jonka eteen teemme kunnassa aktiivisesti satsauksia. Monelle toimialalle soveltuva tonttitarjonta, asiantunteva kaavoitus sekä ripeä lupien käsittely mahdollistivat datakeskushankkeen nopean etenemisen Vihdissä, elinvoimajohtaja Petra Ståhl kertoo.

Vihtiin rakentuva datakeskus liittyy Microsoftin datakeskusaluekonseptiin, johon kuuluu kolme erillistä ja itsenäisesti toimivaa, toistensa kanssa synkronoituvaa datakeskusta. Vihdin lisäksi datakeskukset ovat rakentumassa Espooseen ja Kirkkonummelle. Datakeskusten rakentamisen on määrä alkaa, kun kaikkien kolmen sijaintipaikan kaavat on vahvistettu ja tarpeelliset luvat saatu.

Microsoftin maailmanlaajuiseen pilvi-infrastruktuuriin kuuluu yli 60 datakeskusaluetta, yli 200 datakeskusta ja yli 280 000 kilometriä valokuitukaapelia. Microsoftin pilvi-infrastruktuuri palvelee yli miljardia asiakasta 140 maassa.