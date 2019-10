Mielen uusi Dialog-uuni mullistaa ruoanlaiton

Miele on vuonna 1899 perustettu saksalainen laadukkaiden kodinkoneiden ja ammattilaitteiden valmistaja. Toimintaa on ohjannut perustamisesta lähtien sanonta ”Immer besser” – ”Yhä paremmin”. Miele panostaa tuotteissaan korkeaan laatuun, pitkään käyttöikään ja vastuullisuuteen niin valmistuksessa kuin suhteessa työntekijöihin, kumppaneihin ja asiakkaisiin. Yrityksen visiona on olla maailman luotetuin ja halutuin premium-brändi.

Perheyrityksen palveluksessa on maailmanlaajuisesti yli 20.000 työntekijää. Suomalainen tytäryhtiö Miele Oy perustettiin vuonna 1976 ja tänä päivänä mieleläisiä on noin 60 erilaisissa myynnin ja markkinoinnin, talouden sekä teknisen alan tehtävissä Suomessa. Lisätietoa yrityksestä löydät kotisivuiltamme www.miele.fi