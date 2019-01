Mielenterveyden ammattilaisille oma verkostoyritys

Fysioterapia-alan verkostoyritys Fysi Partners Finland Oy saa rinnalleen mielenterveyden ammattilaisten Psyko Partners Oy:n. Sen osakkaiksi voivat ryhtyä psykiatrian, psykologian tai psykoterapian palveluja tarjoavat yritykset

Molempien emoyhtiönä toimii Health Connector Group HCG Oy.

”Fysioterapiayritysten verkostomainen toiminta tuottaa tuloksia. Myös mielenterveyden ammattialisten yritykset ovat pieniä, ja niiden on vaikea luoda suoria yhteyksiä suuriin ostajiin. Uskomme Psyko Partners Oy:n perustamisen helpottavan merkittävästi tätä ongelmaa”, sanoo Ben Furman Lyhytterapiainstituutista.

Fysi Partnersin toiminta käynnistyi runsaat viisi vuotta sitten siksi, että pienet palvelun tarjoajat haluttiin pitää mukana markkinoilla, joilla ostajien koko kasvoi. Fysi Partnersin kautta pienikin fysioterapiayritys voi päästä vakuutusyhtiön, lääkärikeskusten tai alueellisten yhteisöjen palvelujen tuottajaksi.

”Kokemukset osoittavat, että pienyritysten verkosto on uskottava kumppani suurillekin tilaajille”, toimitusjohtaja Aino Sainio sanoo. Yrittäjävetoinen järjestelmä on osoittanut myös tuottavansa laadukkaita palveluita, sillä Fysi Partnersin jatkuvasti tutkima asiakastyytyväisyys on poikkeuksellisen korkealla tasolla. Viimeisimmän tutkimuksen NPS -luku oli 9,4 asteikolla 1-10.

Fysi Partners hoitaa keskitetysti isoille asiakkaille suunnatun myynnin, laskutuksen ja raportoinnin. Osakkailleen se kehittää mm. digitaalisia palveluratkaisuja. Fysi Partnersin kehittynyt ICT -järjestelmä tarjoaa mahdollisuudet myös kevytrobotiikan käyttöön tietojen siirrossa.

Fysi Partnersin kasvu on ollut kovaa, sillä koko maan kattavassa verkostossa on jo lähes 700 toimipistettä. Viime vuonna mukaan tuli yli 50 uutta osakasta.

”Alkuperäisen tavoitteemme mukaisesti pystymme nyt tarjoamaan pienille fysioterapiayrityksille tavan tavoittaa valtakunnalliset asiakkaat”, Sainio sanoo.

Fysi Partnersin potilasvälityksen arvo nousee tänä vuonna noin 4,2 miljoonaan euroon, mikä on viidenneksen enemmän kuin viime vuonna.

Psyko Partnersista on tarkoitus rakentaa Fysi Partnersin kaltainen verkosto.

”Uskomme mallin toimivuuteen. Yhdessä me olemme suuri. Pienyrittäjä laittaa itsensä aina täysillä likoon, joten me pystymme yhdistämään tinkimättömästi tuotetun laadun ja tarjonnan riittävän volyymin”, Sainio korostaa