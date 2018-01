Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut laajenevat Rovaniemellä

Rovaniemen Hangaspiston tontilla on aloitettu uuden mielenterveyskuntoutujien palvelukodin rakennustyöt vuoden alussa. Attendon palvelukoti valmistuu syksyllä. Toiminnan käynnistyessä Attendo työllistää arvioilta 10 uutta työntekijää.

Rovaniemen Hangaspiston tontilla on aloitettu uuden mielenterveyskuntoutujien palvelukodin rakennustyöt vuoden alussa. Attendon palvelukoti valmistuu syksyllä. Kohteeseen tulee 16 tehostetun palveluasumisen asukaspaikkaa ja seitsemän tukiasuntoa. Toiminnan käynnistyessä Attendo työllistää arvioilta 10 uutta työntekijää.



- Sijainti Lapin keskussairaalan välittömässä läheisyydessä, luonnon ja lukuisten palvelujen äärellä on loistava, sanoo aluejohtaja Minna Hirvaskoski.



Hirvaskoski näkee synergiaetuja toiminnassa jo yksistään sijainnin puolesta. Lapin keskussairaalassa toimii akuuttipsykiatrian päivystys, laboratoriot ja muut päivystyspalvelut ovat lähellä. Arjen asiointi- ja hyvinvointipalveluista kauppa, apteekki ja Ounasvaaran urheilupuisto vapaa-ajan mahdollisuuksineen ovat lähellä ja sujuvien linja-autoyhteyksien myötä kaupungin ydinkeskustaan pääsee hetkessä, joka sekin on vain kolmen kilometrin päässä palvelukodista.



- Tavoitteemme on vahvistaa kuntoutujien psyykkistä ja fyysistä kuntoisuutta ja mahdollistaa elämä turvallisessa, mutta tavallisessa ympäristössä. Olemme iloisia, että Rovaniemellä uuden palvelukodin tulo on otettu myönteisesti vastaan, kertoo Hirvaskoski.



Attendolla on puitesopimus Rovaniemen kanssa mielenterveyskuntoutujien palvelujen tuottamisesta. Palvelukodin asukkaat tulevat Rovaniemeltä ja lähikunnista. Palvelukodin urakoi Hovako Oy.