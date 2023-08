Mielenterveyspalvelujen palvelukatkot ruuhkauttivat MIELI ry:n Kriisipuhelinta

Aiempi kesäkuukausien ennätys vuodelta 2022 oli reilut 66 000 soittoyritystä. Tänä vuonna pelkästään heinäkuussa puheluita tuli 38 270, mikä on uusi kuukausikohtainen ennätys. Puheluihin pystyttiin vastaamaan kesä-heinäkuussa yhteensä 14 600 kertaa. Myös MIELI ry:n aikuisille suunnatussa chat-palvelussa yhteydenottojen määrä nousi heinäkuussa uuteen ennätykseen, 999 kappaleeseen.

Ruuhkaa selittää se, että palvelujen ollessa suljettuina asiakkaita on kehotettu olemaan yhteydessä Kriisipuhelimeen. MIELI ry:n tekemän seurannan mukaan (n = 162) asiakkaita ohjattiin Kriisipuhelimeen esimerkiksi akuuttipsykiatriasta, päivystyksestä ja lastensuojelusta. Asiakkaat ovat ottaneet myös omatoimisesti yhteyttä ollessaan ilman hoitokontaktia.

- Erityisesti mielenterveyspalveluissa ei ole tarjolla mitään vaihtoehtoista kontaktia tai keskusteluapua ahdistuneelle tai itsetuhoisillekaan asiakkaille. Monilla odotusaika seuraavaan tapaamiseen on syksyyn asti ja se tuntuu asiakkaan näkökulmasta kohtuuttomalta, kertoo MIELI ry:n kriisitoimintojen johtaja Sanna Vesikansa.

Yleisin keskusteluaihe on paha olo

Kriisipuhelimen soittajien yleisin keskusteluaihe on myös tänä kesänä paha olo (17 %). Pahan olon alle kirjataan mm. ahdistuneisuus, masentuneisuus ja pelot. Seuraavaksi yleisimmät syyt ovat ihmissuhdeongelmat (14 %) ja arjessa selviytymisen ongelmat (11 %).

- Keskusteluapua hakevat puhuvat lähtökohtaisesti omasta vaikeasta elämäntilanteesta tai kriisistä. Pahaa oloa voi lisätä myös kansallinen tai globaali huoli. Kesällä soittajia ovat huolestuttaneet aiempien aiheiden kuten koronapandemian ja Ukrainan kriisin lisäksi esimerkiksi hallitusohjelmassa suunnitellut leikkaukset, kertoo puhelin- ja verkkokriisityön päällikkö Susanna Winter.

Soitto Kriisipuhelimeen auttaa sillä 98 % annetusta palautteesta on kiittävää. 284 puhelussa soittaja sanoi, ettei aio satuttaa itseään tai tehdä itsemurhaa.

Keskusteluapua on saatavilla

MIELI ry:n Kriisipuhelimen suomenkielinen linja on auki 24/7 numerossa 09 2525 0111. Kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua jo kuudella kielellä: ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi, venäjäksi ja ukrainaksi. Kielilinjat ovat auki 20 tuntia viikossa. Solmussa-chat on auki maanantaista keskiviikkoon klo 15–19 ja torstaina klo 15–21. 12–29-vuotiaille nuorille suunnattu Sekasin-chat on avoinna arkisin klo 9–24 ja viikonloppuisin klo 15–24.