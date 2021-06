MIELI ry lisää Kriisipuhelin-päivystäjien määrää kesällä – koronahuolet näkyvät edelleen soitoissa

Jaa

Koronan myötä kynnys puhua mielenterveyden haasteista näyttää madaltuneen. Se näkyy lisääntyneinä soittoina MIELI ry:n Kriisipuhelimeen. Itsetuhoisten soittojen määrä on vähentynyt viime vuoteen verrattuna. Tänä vuonna arabiankielinen linja on ensimmäistä kertaa auki läpi kesän.

Alkuvuonna erityisesti alle 30-vuotiaiden nuorten soittajien osuus on pysynyt edellisvuoden tapaan korkeana. Yleisin Kriisipuhelimeen soiton syy on paha olo. Yli puolet soittajista puhuvat ahdistuneisuudesta.

”Koronaan liittyvät ongelmat ja huolet ovat lisänneet puheluita entisestään, ja esimerkiksi tänä vuonna soittoja on tullut reilu 23 000 kuukaudessa. Pandemia on ollut kovaa aikaa monelle. Sen myötä mielenterveyden ongelmista ja avun hakemisen tärkeydestä on kuitenkin puhuttu aiempaa enemmän. Kriisipuhelimen näkökulmasta vaikuttaa siltä, että kynnys puhua haasteista on madaltunut, ja se on hyvä”, sanoo Kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter.

Vuonna 2020 noussut itsetuhoisten soittojen määrä on kääntynyt tänä vuonna laskuun. Akuutteja tilanteita, joissa päivystäjä arvioi itsemurhavaaran korkeaksi, on edelleen keskimäärin kolme vuorokaudessa. Sen sijaan henkirikoksia koskevat keskustelut ovat lisääntyneet. Niitä on käyty tänä vuonna jo tähän mennessä lähes yhtä paljon kuin viime vuonna yhteensä. Myös puhelut ovat pidentyneet viime vuoteen verrattuna.

Kesä on Kriisipuhelimen kiireisintä aikaa muun muassa siksi, että monet kunnalliset palvelut ovat lomalla tai toimivat normaalia pienemmällä henkilöstöllä. Myös osa järjestöjen tarjoamasta puhelin- ja verkkoavusta on tauolla kesällä.

”Olemme tänä kesänä pystyneet lahjoitusrahoin lisäämään tuntuvasti päivystäjien määrää erityisesti viikonloppuihin, jolloin soittomäärät ovat nousseet erityisen paljon. Emme kuitenkaan voi valtakunnallisessa Kriisipuhelimessa korvata kunnallisia mielenterveyspalveluja”, Winter sanoo.

Kriisipuhelin tarjoaa kertaluonteista keskusteluapua, kun elämä tuntuu raskaalta.

MIELI ry:n Kriisipuhelin päivystää läpi kesän

- suomeksi 09 2525 0111, auki 24/7

- ruotsiksi 09 2525 0112

- arabiaksi ja englanniksi 09 2525 0113

Lisätietoja ja aukioloajat mieli.fi/kriisipuhelin

MIELI ry tarjoaa keskusteluapua läpi kesän myös kriisivastaanotoilla ympäri Suomea, Itsemurhien ehkäisykeskuksessa sekä verkossa. Lue lisää osoitteista mieli.fi/sos, tukinet.net ja sekasin.fi.