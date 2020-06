MIELI ry:n kyselyssä maahan muuttaneille kolmannes vastaajista kertoi kärsivänsä heikentyneestä mielenterveydestä korona-aikana

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n viestintäjohtaksi Katja Kannonlahti 7.5.2020 15:03:35 EEST | Tiedote

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n viestintäjohtajana on toukokuun alussa aloittanut Katja Kannonlahti. Kannonlahti siirtyi tehtävään Tampereen yliopiston viestinnän johtavan asiantuntijan tehtävästä. Tampereen yliopistossa Kannonlahti on työskennellyt muun muassa projektijohtajana ja viestintäjohtajana. Tätä ennen Kannonlahti työskenteli pitkään MTV3:n uutisten eri toimituksissa kuten Huomenta Suomi -toimituksessa, 45 minuuttia -ohjelmassa sekä uutisissa. Koulutukseltaan Kannonlahti on filosofian maisteri.