MIELI ry:n liittohallitus: Suomi tarvitsee mielenterveysstrategiaa enemmän kuin koskaan

Mental Health Art Week – MHAW-toimintaviikko tarjoaa virtuaalitapahtumia MIELI ry:n ja Museokortin yhteistyönä 25.5.2021 09:47:35 EEST | Tiedote

Seitsemäs Mental Health Art Week – MHAW-toimintaviikko yhteistyössä Museokortin kanssa on käynnistynyt. Tarjolla on yli 50 erilaista maksutonta museoiden virtuaalista MHAW-tapahtumaa. Mukana on tapahtumia virtuaaliopastuksista proosaluentaan ja lyhytelokuvista taidejoogaan. Tutustu tapahtumatarjontaan Museokortin sekä MIELI ry:n sivuilla, jaa tietoa upeista tapahtumista ja tule mukaan nauttimaan kulttuurista ja taiteesta! Lisäksi toukokuun loppuun jatkuvassa, Museokortin ja MIELI ry:n yhteisessä Hyvinvointia kulttuurista -kampanjassa on mukana 16 tunnettua suomalaista, 8 200 kyselytutkimuksen vastaajaa ja 40 museota, jotka muistuttavat kulttuurin monista tavoista vahvistaa mielen hyvinvointia ja jaksamista, etenkin poikkeusolojen aikana. Korona-aikana Suomessa useampi kuin joka kolmas on kokenut voimakasta henkistä kuormitusta. Mielenterveysongelmien määrä on kasvanut ja erityisesti nuoret aikuiset ovat saaneet useammin psykiatrisia diagnooseja. Samoin yhteydenotot MIELI ry:n Kriisipuh