MIELI ry:n viestintäjohtajaksi Liisa Partio

Koululaisten mainostoimistossa pohdittiin mielenterveystaitojen tärkeyttä - lasten työ julkaistaan veloituksetta valtakunnallisesti 8.2.2022 11:51:31 EET | Tiedote

Vantaalaiset ja hyvinkääläiset alakouluikäiset lapset pääsivät leikkimään mainostoimistoa ja pohtimaan muun muassa kiusaamisen kitkemistä. Lapset ideoivat vuodenvaihteessa kuvaamataidon tunneilla töitä, joissa he tuovat esille mielen hyvinvoinnin tärkeyttä lapsille. Lasten mainostoimisto on osa MIELI ry:n, Kärkimedian ja MarkkinointiKollektiivin KOITOS-mainonnansuunnittelukilpailua, jonka tavoitteena on varmistaa yhdessä, että kukaan lapsi ei jää yksin.