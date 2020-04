Mielinauha-keräyksellä kerätään nyt varoja kotimaiseen kriisiauttamiseen – artisti Mikael Gabriel kannustaa ihmisiä kuuntelemaan toisiaan

Mielinauha-keräys käynnistyy 1.4. poikkeusoloissa ja tuotto käytetään kokonaan kotimaiseen kriisiauttamiseen.

Mielinauha-keräyksen (1.4.−15.8.2020 ) varat suunnataan tänä vaikeana aikana kotimaiseen kriisiauttamiseen. Tänä vuonna MIELI Suomen Mielenterveys ry:ssä on autettu ihmisiä kriiseissä jo yli 50 vuoden ajan.



”Nyt jos koskaan tarvitaan kriisiauttamista. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa niin MIELI ry:n Valtakunnallinen kriisipuhelin kuin verkkoauttaminenkin ovat kuormituksen alla. Ihmiset tarvitsevat nyt kuuntelemista ja keskusteluapua. Mielinauha-keräys tarjoaa hyvän tilaisuuden välittää niistä, jotka tarvitsevat tukea ja apua”, kommentoi MIELI Suomen Mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto Matturi.



Kevään Mielinauha-keräyksen kampanjakasvo Mikael Gabriel on yksi Suomen suosituimmista ja valovoimaisimmista artisteista. Hän on julkaissut viisi menestyksekästä albumia ja hänen kappaleitaan on kuunneltu yli 200 miljoonaa kertaa suoratoistopalveluissa. Parempaa ja sopivampaa kampanjakasvoa ei Mielinauha-keräyksellä voisi tällä hetkellä olla:



”Mielen ongelmat ovat olleet minulle itselleni niin lähellä, että koen itse voivani viedä eteenpäin ymmärtävää viestiä. Kun olin nuori minua hämäsi, että aina käskettiin puhumaan. Minusta meistä jokaisen pitäisi tarjoutua kuuntelemaan. Jos jollakulla on aikaa kuunnella, toisella on myös aikaa puhua. Siksi valitsin mielinauhan tämänvuotiseksi viestiksi: Minä kuuntelen.”



”Silloin, kun mulla on ollu vaikeeta, mua on kuunneltu ja haluun antaa apua myös eteenpäin.”



Hädän hetkellä jokainen meistä tarvitsee jonkun, joka kuuntelee. Auta Mikaelin kanssa ja osallistu Mielinauha-keräykseen. TEKSTAA sana MIELI numeroon 16499 ja lahjoita 10€ kotimaiseen kriisiauttamiseen. Löydä oma tapasi auttaa: mielinauha.fi



Lisätietoa Mielinauha-keräyksestä:

Jutta Kajander

viestinnän asiantuntija

jutta.kajander@mieli.fi ja 040 801 4429



Mikael Gabrielia koskevat mediayhteydenotot ja haastattelupyynnöt:

Universal Music

Tuula Salminen

+358-40-9011266