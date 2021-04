Mieltä kylmäävä virus leviää nerokkaassa esikoisromaanissa – Like julkaisee Viimeiset miehet yhtä aikaa alkuteoksen kanssa

Jaa

Vuonna 2025 Skotlannissa havaitaan nopeasti tarttuva virus, joka leviää pian maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Vain rokotteen kehittäminen voi pelastaa ihmiskunnan tulevaisuuden. Kuulostaako tutulta? Entä jos virus tarttuisi vain miehiin? Christina Sweeney-Bairdin Viimeiset miehet ilmestyy 27.4.2021.

Vuonna 2025 pandemia tappaa 90 prosenttia maapallon miehistä ja jättää virukselle immuunit naiset jälkeensä miettimään keinoja ihmiskunnan pelastamiseksi.

Kun virus alkaa levitä, sen keksinyttä lääkäriä Amandaa väitetään vainoharhaiseksi. Samalla hänen lähestymänsä valtaapitävät sairastuvat itse.

Antropologi Catherine yrittää monien muiden tavoin suojella miestään ja poikaansa, kunnes mies saa tartunnan ja vetäytyy yksin makuuhuoneeseen kuolemaan. Naispuoliset ruumiidennoutajat hakevat hänen ruumiinsa.

Uusiseelantilainen lääkäri Rachel vie poikalapsia äideiltään, jotta nämä voisivat kasvaa täysin steriilissä ympäristössä. Naiset, joiden sukulaismiehet ovat immuuneja virukselle, ovat maailman kadehdituimpia ihmisiä, ja tutkijat kamppailevat aikaa vastaan kehittäessään toimivaa rokotusta.

Christina Sweeney-Bairdin hyytävän nerokkaan Viimeiset miehet -romaanin pandemiakamppailu muistuttaa monin tavoin tätä aikaa, yhdellä lisäyksellä: entä jos vain miehet sairastuisivat?

Christina Sweeney-Baird varttui Lontoon ja Glasgow'n välillä ja asuu nykyään Bloomsburyssa. Hän on opiskellut lakia Cambridgen yliopistossa ja työskennellyt freelancer-toimittajana mm. The Independentissa ja Huffington Postissa. Viimeiset miehet on hänen esikoisromaaninsa. Kirjan oikeudet on myyty jo ennen sen ilmestymistä 16 maahan.

