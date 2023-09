Miesten futsalmaajoukkue aloittaa MM-karsintojen viimeisen vaiheen – Hallitseva maailmanmestari Portugali saapuu lauantaina Vantaalle

Suomi aloittaa MM-karsintojen viimeisen vaiheen kovimmalla mahdollisella koitoksella, kun maailman parhaaksi futsaljoukkueeksi tituleerattu Portugali saapuu jo lähes loppuunmyydylle Vantaan Energia Areenalle lauantaina 16. syyskuuta klo 18.10 alkavassa ottelussa. Yle TV2 näyttää ottelun suorana lähetyksenä.

Kotiottelun jälkeen Suomi matkustaa Jerevaniin ja kohtaa Armenian keskiviikkona 20. syyskuuta klo 18.00. Muissa syksyn kotiotteluissaan Suomi kohtaa Georgian keskiviikkona 11. lokakuuta Turussa ja Armenian keskiviikkona 20. joulukuuta Vantaalla.

Suomi haastoi Portugalin tiukasti vuoden 2022 EM-lopputurnauksen puolivälieräottelussa, häviten tuleville Euroopan mestareille maalein 3–2. Maat kohtasivat myös edellisissä MM-karsinnoissa tammikuussa 2020, jolloin Suomi taisteli vieraskentällä 2–2-tasapelin. Portugali eteni MM-lopputurnaukseen ja voitti maailmanmestaruuden häviämättä otteluakaan. Suomen historian ensimmäinen MM-kisapaikka kariutui täpärästi jatkokarsinnassa Serbiaa vastaan kahden ottelun yhteistuloksella 6–5.

Päävalmentaja Sergio Gargellin 17 pelaajan ryhmästä 10 pelaajaa on valittu mukaan kotoisesta Futsal-Liigasta. Seitsemän pelaajaa pelaa tällä hetkellä Euroopan kentillä, heidän joukossaan joukkueen kapteeni Jani Korpela, joka sai loppukesästä huippusiirron maailman menestyneimpään futsalseuraan, espanjalaiseen Inter Movistariin.

– Minulla oli ennen unelma, mutta nyt minulla on tavoite: haluan meidän pelaavan MM-kisoissa. Tavoitteemme ei ole päästä jatkoon lohkokakkosena, vaan lähdemme pelaamaan lohkon voitosta. Tiedän, että se ei ole helppoa, mutta mikä elämässä olisi, päävalmentaja Gargelli kommentoi.

– Vastassa on maailman paras joukkue, mutta me olemme ennenkin osoittaneet, että kykenemme laittamaan heidät ahtaalle. Totta kai siellä on Zickyn kaltaisia huippuyksilöitä, joiden kanssa saamme olla tarkkana, mutta kotiyleisön edessä kaikki on mahdollista, kapteeni Korpela uskoo.

Viiden Elite Roundin lohkon voittajat pääsevät suoraan MM-lopputurnaukseen. Neljä parasta lohkokakkosta pelaavat huhtikuussa 2024 kaksiosaisen MM-jatkokarsinnan, josta aukeaa vielä kaksi paikkaa Uzbekistanissa syksyllä 2024 pelattavaan MM-lopputurnaukseen.

Kuva: SPL / Jyri Sulander

