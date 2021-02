"Miesten pitää ymmärtää, etteivät he hyödy patriarkaatista", sanoo kirjailija JJ Bola

Runeberg-palkinto 2021 Marisha Rasi-Koskisen REC-romaanille 5.2.2021 13:00:00 EET | Tiedote

Marisha Rasi-Koskisen romaani REC on vuoden 2021 Runeberg-voittaja. Raadin mielestä teos on "harvinaisen rohkea proosaluomus, kerrontaa, muotoa ja tilallisuutta yhdistävä ja testaava taideteos, joka muistuttaa tarinankerronnan vaarallisesta potentiaalista." Palkintosumma on 20 000 euroa.