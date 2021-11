Miesten Viikkoa vietetään perinteisesti marraskuussa – tänä vuonna 8.-14.11.

Opiskeluterveydenhuollossa voi matalalla kynnyksellä keskustella asioista ja saada tukea omaan terveyteen ja hyvinvoinnista huolehtimiseen niin, että se kantaisi seuraavissakin elämänvaiheissa.

Vaasan kaupungissa toimiva terveydenedistämisyksikkö on myös tarjonnut tukea terveyden edistämiseen, tiedotuksen, asiantuntijapalvelujen ja verkostotyön kautta. Tukea ja neuvontaa on järjestetty yksilö-, ryhmä- ja yleisötapaamisin. Yksiköstä löytyy asiantuntijuutta liikuntaan, ravitsemukseen, seksuaaliterveyteen ja ehkäisevään päihdetyöhön.

Monenlaisia haasteita nuorten miesten terveydessä ja hyvinvoinnissa

Usein harrastusten suhteen on kahtia jakoa niin, että toinen ei harrasta mitään liikunnallista ja toinen liikkuu kahden ihmisen puolesta.

– Koneella pelaaminen on lisääntynyt, mikä ei aina ole negatiivinen asia, koska siellä ovat omat yhteisöt ja sosiaalinen verkosto. Peruskunnon heikko taso vaikuttaa tulevassa ammatissa jaksamiseen sekä työtehtävistä suoriutumiseen, jos peruskuntoa ei nosteta ajoissa. Yleisellä tasolla nuorilla miehillä on lisääntynyt päihteiden käyttö, erityisesti huumausaineiden käyttö sekä mielenterveyshaasteet, ylipaino ja syrjäytyminen omiin oloihin, kuvailee terveydenhoitaja Pasi Mukari, joka on työskennellyt 11 vuotta opiskeluterveydenhuollossa Vamialla Sampo-kampuksella sekä Lyseon lukiossa.

– Nuorten tulisi olla tietoisia niin sanotuista kansantaudeista, kuten diabeteksesta sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksista, sekä niiden ennaltaehkäisystä, jotta mahdollisia sairauksia voisi välttää omilla elämäntapavalinnoillaan nuoresta alkaen. Toisaalta perheitä pitäisi tukea yhteiseen liikkumiseen ja tekemiseen jo varhain, pohtii Pasi.

Liikunnanopettajan kannustus

– Tässä jutussa toinen haastateltava Mathias Eklund oli sattumoisin myös oma liikunnanopettajani Lyseon lukiossa noin 20 vuotta sitten. Mielestäni hänen mukaansatempaava tyyli opettaa ja haastaa opiskelijoita liikunnan pariin oli mielekästä. Omiin mielilajeihin sai panostaa tunteja, mutta toisaalta piti tutustua vähemmän mielekkäisiin harrastuksiin. Joka tapauksessa tästä syntyi laaja kuva liikunnan monimuotoisuudesta. Erilaiset kuntotestit olivat ehdottomasti kohokohta kilpailuhenkiselle ihmiselle. Toisaalta siinä pystyi näkemään oman kunnon vahvuudet ja heikkoudet valtakunnalliseen tasoon nähden, Pasi muistelee omia liikuntatuntejaan lukion aikana.

Ensin kuntoon perusasiat – uni ja ruokavalio

Omassa työssään terveydenhoitajana Pasi pitää tärkeimpänä, että perusasiat tulisi laittaa ensisijaisesti kuntoon tai edes puolittain kuntoon; muun muassa uni, ruokavalio ja päihteiden käytön hallinta. Päihteiden käytön terveyshaitoista tulee keskustella.

Usein pohdinnan alla ovat harrastusmahdollisuudet Vaasassa, mitä ystävien kanssa voi harrastaa ja mitä yksin voi harrastaa sekä millaisia eri liikuntamuotoja on olemassa. Keskusteluissa ovat esillä myös ajanhallinta sekä rutiinien ylläpitäminen - joskus vapaa-ajallekin on hyvä tehdä lukujärjestys.

– Itse pyrin perhearjessani pitämään kiinni omista rutiineistani, joihin kuuluvat viikon aikana muun muassa harrastetason ”ikämiesfutis” ja salibandy. Toisaalta viikonlopun Valioliigakierros, NHL ja NFL ovat osa rentoutumista, Pasi kuvailee.

– Minut tekevät onnelliseksi kaikki iloiset asiat, hymyilee Pasi.

Arkiliikuntaa lisää nuorten elämään

– Olen huomannut työurani aikana nuorten miesten liikkumattomuuden yleistyneen. Osa liikkuu erittäin paljon, ja osa erittäin vähän tai ei ollenkaan. Tässä näkyy hyvin vastakkainasettelu, kuvailee Mathias Eklund, joka on työskennellyt 34 vuotta liikunnanopettajana ja vuodesta 1995 Lyseon lukion liikunnanopettajana.

Nuorten miesten terveydenedistämisen haasteina Mathias näkee arkiliikunnan puutteen, sillä nuoret kulkevat todella paljon mopoilla ja skoottereilla. Myös elämänhallintataidot ovat heikompia kuin aikaisemmin. Nuorissa näkyvät univaje sekä haasteet ravinnon ja liikunnan suhteen.

– Kyllä keinoja löytyy nuorten miesten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen motivointiin! Lukiossa on mahdollisuus osallistua valinnaisiin liikuntakursseihin sekä liikkuvaan opiskeluun. Yksi keino on monipuolisuuden lisääminen lukion tarjontaan, Mathias luettelee.

Omia tavoitteita elämään

Jotta nuoria miehiä kiinnostaisi omasta terveydestä huolehtiminen, heidän tulee osata asettaa omia tavoitteita elämäänsä. Yksi niistä voi olla liikunnan säännöllisyys.

– Työssäni motivoin ja kannustan nuoria miehiä huolehtimaan terveydestään, hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan positiivisella otteella ja kannustavalla suhtautumisellani nuoriin. Tsemppaan heitä tekemisen meininkiin, innostaa Mathias.

Omasta kunnostaan Mathias huolehtii hiihtämällä, myös rullasuksihiihdolla sekä tekemällä kuntopiiriä ja ulkoilemalla paljon.

– Minut onnelliseksi tekee rento ote elämään – positiivisuus! iloitsee Mathias.

Miesten Viikon vinkit ja ohjelma Vaasassa

Tässä muutamia vinkkejä ja materiaalia omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisen tueksi:

Vaasan kaupunginteatteri

Vaasan kaupunginteatteri tarjoaa miesten viikolla liput Korjaamo-näytelmään hintaan 20 €/hlö (norm. 28 €). Tarjous koskee miesten viikon näytöksiä to 11.11. klo 13 sekä la 13.11. klo 13. Miesten hemmottelu ei jää tähän, sillä sama tarjous koskee myös kansainvälisen miestenpäivän Korjaamo-näytöstä 19.11. klo 19. Mika Myllyahon kirjoittama ja Ola Tuomisen ohjaama Korjaamo kertoo kahdesta vanhan liiton miehestä, jotka kunnostavat yhdessä koneitaan ja päättävät ajan hengen mukaisesti pistää asiat kerralla kuntoon alkamalla kovan luokan tubettajiksi!

Liikuntapalvelut

Miehille avoimet ovet "isänpäivälahjana" urheiluhallin voimailutilaan lauantaina 13.11. klo 9–16 välisenä aikana. Osoite: Ammattikoulunkatu 6. Jos iskät haluavat ottaa poikansa mukaan, niin huomioittehan 15 vuoden ikärajan.

Folkhälsan

Huom! Folkhälsanin ohjelma on vain ruotsiksi.

Papparum- vad är det?

”Pappas hjärtslag är lika viktigt”

Visste du att nu finns det grupper för pappor där du kan träffas och diskutera om hur det är att vara pappa idag? Vi kallar grupperna papparum ett utrymme där just du kan fundera tillsammans med andra pappor om det som just ni funderar kring. Ta kontakt med maria.lindell@folkhalsan.fi eller sms:a, ring 044 7881055 så berättar jag för dig mera och var nära dig du kan komma med i ett papparum.

I Vasa finns möjlighet att delta i pappafrukostar på fredagar vid hotell Sokos Vaakuna i Rewell kl. 8-10. Du kan sms: a eller e-posta Tomislav Krstevski tfn 044 7885951 tomislav.krstevski@folkhalsan.fi

Papparummen och pappafrukosten är en del av Folkhälsans projekt Jämlikt föräldraskap. Om du vill läsa mera, gå gärna in på vår webbsida https://www.folkhalsan.fi/kampanj/jamlikt-foraldraskap/ och Facebook sida Jämlikt föräldraskap Folkhälsan.

Pohjanmaan Syöpäyhdistys

Pohjanmaan Syöpäyhdistys osallistuu miesten viikkoon tarjoamalla ilmaiset luomitarkastukset miehille Vaasan toimistollamme ajalla 8.-10.11.2021.

Onko sinulla luomia tai ihomuutoksia, jotka huolestuttavat? Voit varata ajan yhdistyksen sairaanhoitajalle. Hoitaja tarkistaa iho- ja luomimuutoksia ja ohjaa luomien omatoimiseen tarkkailuun sekä auringolta suojautumiseen. Varaa aika puhelimitse: 050 581 5860.

Miesten hyvinvoinnin joulukalenteri joulukuussa

Miesten hyvinvoinnin joulukalenteri on webinaarisarja, joka sisältää tietoa ja vinkkejä syöpään sairastuneiden miesten hyvinvoinnin edistämiseen.

1.12. klo 18–19. Tieteellisesti tutkitut liikeharjoitukset ja niiden tukimuodot virtsa- ja seksuaaliongelmien hallinnassa erityisesti eturauhaseen kohdistuneiden toimenpiteiden yhteydessä. Ongelmat, taustaa ja arviointi, tavoitteet, keinot ja saavutusten arviointi. Teoriaa ja harjoitusta. Esko Mälkiä liikuntafysiologi, fysioterapeutti, dosentti.

9.12. klo 18–18.30 Miehisyys koetuksella, seksuaalineuvoja, sairaanhoitaja Kristiina Annila , Vaasan keskussairaala. Klo 18.30–19.00 Pilates-ohjaus, jonka ohjaa fysioterapeutti Jukka Keisala , Fysios Vaasa.

16.12. klo 18–18.20 Vertaisen puheenvuoro. Klo 18.20–19 Jooga/rentoutus, joogaohjaaja Kaisa Selin .

Osallistujien kesken arvotaan palkintoja ja viikolla 50 on luvassa jouluyllätys!

Linkki webinaarisarjaan tulee marraskuun aikana Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen nettisivuille: www.pohjanmaansyopayhdistys.fi

Webinaarisarja toteutetaan yhteistyössä Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen, Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen, Satakunnan Syöpäyhdistyksen, Suomen Syöpäyhdistyksen ja Läntisen Syöpäkeskuksen toimijoiden kanssa.