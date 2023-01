Miesten Ykkösen otteluohjelma kaudelle 2023 julkaistu

Ykkösen otteluohjelma on julkaistu kaudelle 2023 – sarjan avauskierros pelataan 14.–16. huhtikuuta. Runkosarjan päätöskierros pelataan kokonaisuudessaan lauantaina 2. syyskuuta. Otteluohjelman löydät Palloliiton Tulospalvelusta.



– Edessä on jälleen jännittävä ja pitkä kausi. Ykkösessä pelaa kaudella 2023 sekä monia tunnettuja ja perinteisiä jalkapallo-organisaatioita että nousevia ja kasvavia organisaatioita, Ykkösen kehityspäällikkö Tomi Leivo-Jokimäki toteaa.



– Uskon, että sarja tulee perinteisesti olemaan tasainen ja jännittävä. Lähtökohtaisesti kaikkien joukkueiden tavoite on ylempi jatkosarja – ja tätä kautta totta kai nousu Veikkausliigaan. Samaan aikaan sarjapaikan uusimisesta käydään kovaa kamppailua aina viimeisille kierroksille asti.



Ykkönen pelataan tuttuun tapaan 12 joukkueen sarjana. Aluksi pelataan kaksinkertainen runkosarja, jonka päätteeksi jakaannutaan Ylempään jatkosarjaan (runkosarjassa sijoille 1.–6. sijoittuneet joukkueet) ja Alempaan jatkosarjaan (runkosarjassa sijoille 7.–12. sijoittuneet joukkueet), joissa pelataan yksikertainen sarja. Jatkosarjoja pelataan jatkumona runkosarjalle, jolloin runkosarjassa saadut pisteet ja maalit seuraavat mukana sellaisenaan jatkosarjoihin ilman muutoksia. Jatkosarjojen otteluohjelmat julkaistaan mahdollisimman pian runkosarjan päättymisen jälkeen.



Ylemmän jatkosarjan päätyttyä kilpailun voittaja nousee suoraan Veikkausliigaan kaudeksi 2023, ja 2., 3. ja 4. sijoittuneet joukkueet pelaavat karsintapelit Veikkausliigan karsintaan pääsemisestä. Karsintapaikan saavuttanut karsii Veikkausliigan 11. sijoittunutta vastaan paikasta Veikkausliigaan. Ykkösen kolme viimeistä joukkuetta puolestaan putoavat.



Kaudella 2023 pelattava Ykkönen on kaudella 2024 nimeltään Ykkösliiga. Ykkösliigan ja Kakkosen väliin kaudesta 2024 eteenpäin muodostuva uusi sarja on nimeltään Ykkönen. Kaudella 2023 Veikkausliigasta putoava joukkue/putoavat joukkueet ja Ykkösessä säilyvät joukkueet pelaavat kaudella 2024 Ykkösliigassa. Kauden 2023 Ykkösestä putoavat joukkueet pelaavat kaudella 2024 uudessa sarjassa, joka silloin on nimeltään Ykkönen.

