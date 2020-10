Mietitkö siirtohakua? VAMKista työllistyy varmimmin

Siirtohaku on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille, jotka haluavat vaihtaa toiseen oppilaitokseen. Siirtopaikkaa voi hakea Opintopolussa 1.11.–15.11.

Siirtohaku on yleensä mielessä, kun opiskelupaikka ei tunnukaan täysin omalta tai elämäntilanne vaatii muuttoa. Vaasan ammattikorkeakoulu on mainio opiskelupaikka myös, jos työllistyminen opintojen jälkeen on alkanut mietityttää.

Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusen mukaan ammattikorkeakoulututkinto on varma tapa työllistyä.

Keskimäärin kaikista amk:sta valmistuneiden työllisyys oli vuosi valmistumisen jälkeen 87 prosenttia vuonna 2018.

VAMKin työllistymisaste oli vielä tätäkin korkeampi. Ainoastaan 2,4 prosenttia VAMKista valmistuneista oli työttömänä vuosi valmistumisen jälkeen.

– Siksi Vaasa on opiskelijoille hyvä vaihtoehto, vaikka usein pääkaupunkiseudun kasvukeskuksia pidetään nuorille vetovoimaisimpina opiskelupaikkoina, sanoo Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluiden päällikkö Juha Vierola.

Yksi selittävä tekijä VAMKin hyville työllistymisluvuille voi olla vahva sosiaali- ja terveysalan osaaminen, ja alalta valmistuneet työllistyvät Suomessa kaikkein parhaiten. Myös tekniikan alan osaajille on hyvin töitä tarjolla.

– Harva tulee myöskään ajatelleeksi, että eläminen tulee sopivankokoisessa Vaasassa paljon halvemmaksi kuin isoissa kaupungeissa, Vierola huomauttaa.

Vähintään 15 opintopistettä tehtynä

Juha Vierola kertoo, että usein siirtohakemuksen taustalla on esimerkiksi perheen elämäntilanteen muuttuminen tai paluumuutto kotiseudulle. Osa hakijoista haluaa myös vaihtaa opiskelupaikkaan, joka alun perin oli itsellä ykkösvaihtoehtona, mutta joka jäi viime haussa saamatta.

– Opiskelijan on oltava toisessa suomalaisessa korkeakoulussa kirjoilla, ja hänellä on oltava voimassaoleva opiskeluoikeus. Hakijan on myös pystyttävä suorittamaan opinnot loppuun jäljellä olevan opiskeluajan sisällä. Eli opiskeluaika ei nollaannu, jos vaihtaa korkeakoulua.

Haku tehdään Opintopolun kautta. Lisätietoa hakemisesta saa VAMKin verkkosivuilta haijapalveluista hakijapalvelut@vamk.fi.