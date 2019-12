Mifuko Trust rakentaa ekologisia kuivakäymälöitä Kenian maaseudulle

Mifuko Trustin ekologinen kuivakäymäläpilotti on ollut käytössä reilun vuoden Kenian maaseudulla. Wash and Grow -hankkeessa Mifuko Trust rakensi ensimmäisen pilottikuivakäymälän paikallisia materiaaleja hyödyntäen. Hankkeen tavoitteena on ollut saada turvalliset ja ekologiset sanitaatioratkaisut kaikkien perheiden ulottuville Makuenin alueella Keniassa. Yhdistys on myös hankkinut sadevesitankkeja puhtaan veden turvaamiseksi.

Kuivakäymälän omistaja Jane Mutala esitteli meille marraskuussa eroa, joka näkyi maissin kasvussa, kun ekologista kompostimultaa oli käytetty. Ero oli silmin havaittava.

WHO:n julkaisemassa raportissa 2019 todetaan mm. hyvän sanitaation edistävän naisten ja tyttöjen turvallisuutta, koulunkäyntiä sekä ehkäisevän useita tauteja mm. ripulia, koleraa ja lavantautia. Erotteleva ja kompostoivasta huussi on otettu hyvin vastaan Makuenissa. Käymälätuotosten käyttäminen lannoitteena on järkevää alueella, jonka pääelinkeino on maanviljely ja kaupalliset lannoitteet ovat kalliita. Yli vuoden ajan kompostoidun käymäläjätteen käyttäminen maanparannuksessa on jo näkynyt satojen kasvussa pilotti tilan viljelmillä. Mifuko Trustin toinen käymälä on rakenteilla. Myös siinä hyödynnetään paikallisia, edullisia ja ekologisia rakennusmateriaaleja ja suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon pilottikäymälässä saadut opit. Yhdistys on ostanut käsikäyttöisen tiilentekokoneen, jolla valmistetaan puristetiiliä, joita ei tarvitse polttaa koviksi puuhiilellä ja näin rakentamisen hinta ja ekologinen jalanjälki pienenee ratkaisevasti. Hankkeessa levitetään tietoa konseptista, jolloin jokaisella on mahdollisuus saada ohjeet vastaavan ekologisen kompostoivan käymälän rakentamiseen. Mifuko Trust tekee yhteistyötä kansalaisjärjestö käymäläseura Huussin kanssa, joka edistää ekologisten kuivakäymälöiden rakentamista kehittyviin maihin.

Kuivakäymälän omistaja Jane Mutala esitteli meille marraskuussa eroa, joka näkyi maissin kasvussa, kun ekologista kompostimultaa oli käytetty. Ero oli silmin havaittava. Rakennusmateriaalit ovat paikallisia ja käymälät rakennetaan paikallisten toimijoiden kanssa.