Mihin Xi Jinping ja Kiina pyrkivät? Uutuuskirja auttaa ymmärtämään Kiinan johtajaa ja maailman suurinta autokratiaa

Xi Jinping on Kiinan kommunistisen puolueen pääsihteeri, Kiinan presidentti ja maailman vaikutusvaltaisin mies. Hän johtaa maailman suurinta autokratiaa, ristiriitaista maata, jolla on kommunistinen ideologia mutta joka on siitä huolimatta taloudellinen suurvalta.

Uusi keisari Xi Jinping kuvaa ensimmäistä kertaa kattavasti tätä Kiinan salaperäistä johtajaa. Huolelliseen tutkimustyöhön perustuen pitkän uran tehneet toimittajat Stefan Aust ja Adrian Geiges kurkistavat Xin tarkasti rakennetun julkisuuskuvan taakse. He peilaavat Xin elämänvaiheita Kiinan kehitykseen ja valottavat, kuinka epäsuosioon ja sisäiseen karkotukseen tuomitun perheen poika onnistui nousemaan yhteiskunnan pohjalta sen huipulle.

Xi on keskittänyt lähes kaiken vallan itselleen. Silti hän ei vaikuta diktaattorilta eikä Kiina diktatuurilta. Xi on rakentanut itsestään henkilökultin, joka on jo verrannollinen Maon palvontaan. Hän on myös kehittänyt Kiinan kauppasuhteita, kitkenyt korruptiota, edistänyt ympäristönsuojelua ja vahvistanut Kiinan keskusvaltaa – usein vähemmistökansojen kustannuksella.

Uusi Keisari Xi Jinping hahmottelee Xin henkilökuvan lisäksi tulevaisuuden vision uudesta kommunistisesta supervallasta. Sitä ymmärtääkseen täytyy ensin ymmärtää Xi Jinpingiä.

”Venäjän monet yllättäneen hyökkäyksen jälkeen meidän pitäisi ottaa Kiinan valtapyrkimykset vakavasti ja oppia ymmärtämään sekä sen huipulla olevaa miestä että sen valtamekanismeja. Tämä kirja auttaa siinä valtavasti.” – Der Tagesspiegel

Stefan Aust (s. 1946) on toimittaja ja entinen Der Spiegelin päätoimittaja. Austilta on aiemmin ilmestynyt mm. kirja Der Baader-Meinhof-Komplex, josta Uli Edel ohjasi samannimisen elokuvan. Adrian Geiges (s. 1960) on toiminut Stern-lehden kirjeenvaihtajana Pekingissä. Hän on työskennellyt myös Bertelsmannin kiinalaisen tytäryhtiön toimitusjohtajana sekä televisiotoimittajana Moskovassa ja New Yorkissa.

Stefan Aust ja Adrian Geiges: Uusi keisari Xi Jinping

Alkuteos Xi Jinping – Der mächtigste Mann der Welt

Suomentaja Sari Ristolainen