Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10.2019

Kutsu 22.5: Vangin lapset kannattaa huomioida 16.5.2019 12:53:05 EEST | Tiedote

Suomessa arvioidaan olevan 8 000-10 000 alaikäistä lasta ja nuorta, joiden vanhempi on vankilassa. Ensi- ja turvakotien liiton toteuttamassa hankkeessa kehitetään lapsiystävällisiä ja tapoja tukea vanhempien ja heidän lastensa yhteydenpitoa. Kolmivuotisen pilottihankkeen aikana on autettu noin 40 vankia ja heidän lapsiaan. Samalla on rakennettu ja vahvistettu viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä.