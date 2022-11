Mika Karttusen shakkioppaasta toinen painos

Kaikkialle maailmaan levinneen ikivanhan lautapelin alkuperämaa on lähteestä riippuen joko Persia tai Intia. Suomessakin tätä ”vihreän sametin jalkapalloa” on pelattu satoja vuosia, ja viime vuosina suosio on entisestään kasvanut kaikissa ikä- ja yhteiskuntaluokissa.

Shakin seitsenkertainen suomenmestari Mika Karttunen on opettanut vuodesta 2011 lähtien erityisesti kouluikäisiä lapsia. Teoksessaan Shakki, matti! – Joka kodin shakkiopas hän opastaa kaikenikäiset pelistä kiinnostuneet tämän jalon pelin saloihin opettamalla siirrot ja säännöt sekä muut perusteet. Karttunen perehdyttää pelaajat myös yleisempiin avauksiin, tärkeimpiin loppupeleihin, hyökkäykseen, puolustukseen sekä kaikkein olennaisimpiin taktisiin ja strategisiin ideoihin.

KARTTUNEN, MIKA : Shakki, matti! – Joka kodin shakkiopas

448 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523810648

Ilmestymisaika: Helmikuu 2022

