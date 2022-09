Mika Lehkosuo on Pikkuhuuhkajien uusi päävalmentaja

Mika Lehkosuo on nimetty alle 21-vuotiaiden maajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi. Lehkosuo, 52, korvaa tehtävässä Juha Malisen, jonka sopimus päättyy vuodenvaihteessa. https://www.palloliitto.fi/ajankohtaista/juha-malisen-sopimus-pikkuhuuhkajien-paavalmentajana-paattyy



– Olen tosi innoissani tästä haasteesta. On hienoa päästä jälleen edustamaan Suomea – olen saanut kokea sen kunnian aiemmin pelaajana sekä Mixu Paatelaisen valmennustiimissä (2013–2015). Nyt pääsen kantamaan Suomen värejä uudessa roolissa päävalmentajana, 17 kertaa A-maajoukkueessa esiintynyt Lehkosuo sanoo.



– Tällaisia mahdollisuuksia ei tule tarjolle usein. Juha Malinen teki Pikkuhuuhkajissa hyvää työtä useiden vuosien ajan, ja olen iloinen, että minut valittiin hänen seuraajakseen. En ole toiminut maajoukkueen päävalmentajana – se on hyvin erilaista kuin seurajoukkueessa. Joukkueen kanssa ehtii viettämään vain muutaman päivän, kunnes mitataan tulosta. Tapahtumien välille tulee pitkiä taukoja, kunnes sykli on jälleen aggressiivinen.



Lehkosuon tämänhetkinen sopimus norjalaisessa Kongsvinger IL:ssä on voimassa vuoden loppuun asti. Hän korostaa keskittyvänsä nykyiseen työhönsä täysillä, mutta toteaa, että tulevaan vuoteen valmistautumisen on alettava jo syksyllä.



– Pikkuhuuhkajien pelaajat ovat uransa kannalta todella tärkeässä iässä. He ovat taatusti nälkäisiä, motivoituneita ja ammattimaisia. Olen seurannut vapaa-ajallani nuorten maajoukkueita, ja jotkut 2002 syntyneet ovat minulle tuttuja kentänkin puolelta. En kuitenkaan tunne pelaajia tarpeeksi hyvin, ja tutustuminen heihin alkaa nyt, Lehkosuo toteaa.



– On mielenkiintoista päästä työskentelemään paitsi pelaajien myös valmentajien kanssa. Tulevan valmennustiimini lisäksi tulen tekemään paljon yhteistyötä muiden maajoukkuevalmentajien sekä seurajoukkueiden valmentajien kanssa. Voi sanoa, että toimin maan parhaiden valmentajien kanssa – se on etuoikeutettua.

Palloliiton urheilutoimenjohtaja Hannu Tihinen on tyytyväinen sopimuksesta sekä Palloliiton että koko suomalaisen jalkapallon puolesta.

– Mikalla on organisaatioomme sopivat uteliaisuus ja halu jatkuvaan kehittymiseen. Mikan työmoraali on todella kova, ja hänellä on kyky saavuttaa erinomaisia tuloksia.

Lehkosuo on median haastateltavissa keskiviikkona 14.9. klo 12.30 Kalastajatorpalla järjestettävän Huuhkajien mediatilaisuuden yhteydessä. Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva julkistaa tilaisuudessa joukkueensa syyskuun Nations League -otteluihin.

