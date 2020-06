Mikä on kaikkien aikojen paras Suomen kartta?

Nyt se on tehty. Suomen kartan 500-vuotinen taival on saanut historiansa. Historiantutkija ja kartta-antikvaari Jan Strang on etsinyt arkistoista ja kirjastoista nähtäväkseen jokaisen maatamme esittävän kartan yli 400-vuoden ajalta. Näkemänsä perusteella hän on kirjoittanut kirjan "Suomen kartan historia 1532-2005". Suurikokoinen, lähes 400 sivuinen kirja on sekä historiateos että korkeatasoinen kuvakavalkadi eri aikojen Suomen kartoista. Mukana on 70 pienoiselämäkertaa karttojen tekijöistä.

Kartta on taideteos ja maan symboli



Kartoilla on monta ulottuvuutta. Vanha kartta on paitsi tieteellisen tiedon kokoelma myös taideteos. Suomen kartta on paitsi maantieteellisen tiedon lähde myös maan symboli kuin lippu tai vaakuna. Kartat eivät ole syntyneet itsestään. Jokaisella niistä on ollut tekijänsä, jonka taidot ovat määrittäneet tuloksen. Aina uudet kartat eivät ole merkinneet parannusta entiseen. Taka-askeliakin on otettu ja huonompi kartta on syrjäyttänyt parempansa.

Karttojen tarinat

Kirjassa kerrotaan Suomen kartan ja maan karttakuvan kehityksen vaiheet 1500-luvulta nykyaikaan. Keskiössä ovat koko Suomen kartat, mutta esitellyiksi tulevat myös kartastot, paikalliskartat, 1900-luvun karttasarjat sekä rautatie-, posti- ja maantiekartat.

Kullakin kartalla on tarinansa. Kirjaan on koottu Suomen karttojen tarinat. Karttojen tekijöistä on pienoiselämäkerrat. Lähes jokaisesta kirjassa kuvatusta kartasta on myös kuva. Mahdollisimman moni kartta on pyritty kuvaamaan niin suurena, että myös paikannimet olisivat luettavissa.

Ensimmäinen Pohjoismaiden kartta, jossa Suomi on mukana, ilmestyi vuonna 1532, ensimmäinen erillinen Suomen kartta vuonna 1651, ensimmäinen suomalaisen tekemä Suomen kartta vuonna 1798 ja ensimmäinen suomenkielinen Suomen kartta vuonna 1846. Suomen nykyisen karttakuvan perustan muodostava Peruskartasto 1:20 000 valmistui vuonna 1977. Vuonna 2005 peruskarttojen valmistus lakkasi ja sen myötä paperikarttojen valtakausi päättyi ja uusi digikarttojen aika alkoi.

Kirja on perusteellisin aiheesta koskaan kirjoitettu teos. Se pohjautuu laajaan tutkimustyöhön noin kahdenkymmenen vuoden aikana Suomen ja naapurimaiden arkistoissa ja kirjastoissa.

Viisi "kultamitalikarttaa"

Lukuisista Suomea kuvaavista kartoista erityisen merkittäviä ovat olleet ne, jotka ratkaisevasti paransivat karttojen maastamme antamaa kuvaa. Tällaisia "kultamitalikarttoja" erottuu joukosta viisi. Kukin niistä toimi yli puolen vuosisadan ajan lähes kaikkien maatamme kuvaavien karttojen perustana ja esikuvana. Nämä kartat ovat: Olaus Magnuksen Pohjoismaiden kartta vuodelta 1539, Anders Buren Pohjoismaiden kartta vuodelta 1626, C.P. Hällströmin Suomi-kartasto vuodelta 1799, Maanmittaushallituksen Suomen Yleiskartta 1:400 000 vuosilta 1864–1873 ja Maanmittaushallituksen Perukartasto 1:20 000 vuosilta 1947–1977. Seitsemän muuta kehitystä eteenpäin vienyttä karttaa tekijä on luokitellut "hopeamitalikartoiksi".

Kirjan tiedot

Strang, Jan. Suomen kartan historia 1532-2005. – Helsinki : Antiikki-Kirja, 2020. – Koko 343×245 mm : 384 sivua ; 505 kuvaa. – Nelivärinen, paino 2,3 kg. – ISBN 978-951-98135-4-7. – Suositushinta 79,00 €

