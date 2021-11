Mikä on kirjastojen rooli kansalaisaktiivisuuden herättäjinä? Ilmastolukutaitoa-tapahtuma Sellon kirjastossa

Suuren suosion vuoksi Helmet kirjastot ja Greenpeace päättivät järjestää ilmastolukupiireistä innoittamina tapahtuman Glasgown ilmastokokouksen jälkeen. Ilmastolukutaitoa! -tapahtuma etsii tietä tiedosta ja tunteista ilmastotoimintaan. Ilmastolukutaitoa!-tapahtuma järjestetään Sellon kirjastossa Espoossa lauantaina 27.11. kello 14–17. Osallistua voi myös verkossa. Striimi löytyy Espoon kaupunginkirjaston YouTube-kanavalta.

Tapahtumassa pohditaan asiantuntijavieraiden kanssa yksilön vaikuttamismahdollisuuksia ekologisten kriisien ratkaisemisessa! Miten tieto ja tunteet muutetaan toiminnaksi? Miten seurata korkean tason ilmastoneuvotteluja? Mikä on kirjastojen rooli kansalaisaktiivisuuden herättäjinä?



Paneelikeskustelussa kohtaavat kirjailija ja journalisti Juha Kauppinen, Baltic Sea Action Group -säätiön perustaja ja ympäristövaikuttaja Saara Kankaanrinta sekä tutkija Maija Heikkilä. Paneelikeskustelun vetää Greenpeacen ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen.

Omissa osuuksissaan tiedetoimittaja ja kirjailija Mikko Pelttari kertoo, mitä on ilmastolukutaito, toimittaja Kati Kelola kertoo kestävästä matkailusta ja Marttojen kehittämispäällikkö Salka Orivuori Marttojen ilmastotyöstä.



Tilaisuuden juontaa Zahra Karimy.



Tarjolla on myös oheisohjelmaa lapsille (askartelua ja lastenmusiikkia klo 14, 15 ja 16).



Ohjelma:



14.00 Tilaisuuden avauspuheenvuoro: Tuula Haavisto

14.05 Tapiolan kuoron musiikkivideo Change is Coming esitetään

14.10 Mikko Pelttari: Mitä on ilmastolukutaito? -tietoisku

14.30 Paneelikeskustelu

15.15 Yleisö mukaan paneelikeskusteluun

15.30 Kati Kelola: Maata pitkin matkailu

15.50 Salka Orivuori: Marttojen ilmastotyö

16.05 Iina Soininen: Ilmastotoiminta-sivuston esittely

16.15–16.45 Sonja Peschkow ja Tuula Haavisto: Toivon kirjahylly -haaste kirjastoille