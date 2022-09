Mikä on totta ja mikä unta? Marko Leinon Unimaailman vangit on lukuromaani unen ja ajan arvoituksista

Adan äiti joutuu onnettomuuteen ja makaa sairaalassa tiedottomana. Samalla kun kaupunki peittyy lumivaippaan, suru valtaa Adan maailman ja äiti vaipuu yhä syvemmälle uneen. Mutta isoäidin luona Ada oppii äidistään asioita, jotka johdattavat hänet salaisuuden äärelle.

Mennyt ja tuleva peilautuvat toisiinsa, valveen ja unen raja hämärtyy. Pystyykö Ada löytämään tien äidin uneen ja auttamaan hänet takaisin hereillä odottavaan maailmaan?

Kun Marko Leinon tytär Ada Isabella syntyi vuonna 2012, hän päätti kirjoittaa tälle omistetun tarinan. Alkuun kirjalle ei ollut kuin kirjailijaa itseään kiehtova, kutsuva nimi, Unimaailman vangit.

Samannimiseen tiedostoon alkoi syntyä ensiajatuksia sisällöstä, alustavia kohtausideoita, yksittäisiä virkkeitä, kuvia, hajanaisia yrityksiä juonesta. Varsinaiseen kirjoitustyöhön ryhtymistä Leino kuitenkin kertoo vältelleensä ja varsin vähällä vaivalla, sillä muita kirjoitusprojekteja riitti ruuhkaksi asti. Vuosien varrella ideoita ja ajatuksia romaania varten kertyi aina kun jokin Leinon lukema, kuulema tai näkemä asia tai aihe tuntui liittyvän teksti-ideaan.

”Yhtäkkiä oli kulunut yli seitsemän vuotta siitä, kun tyttäreni oli syntynyt. Hän alkoi jo itsekin kysellä kirjan perään. Mutta minulta puuttui alkukuva ja sen myötä myös suunta,” Leino kertoo.

Unimaailmaan osin sijoittuvan kirjan teemaan sopien teoksen alkukuva, tuttu jostakin vuosien takaa, tuli Leinolle eräänä yönä unessa. Hän näki punaisen, korkeuksiin kurottavan savupiipun, jonka takana meri avautui rannattomaksi aavaksi. Aamulla Leino muisti oikeasti nähneensä vastaavan piipun maisemineen viisitoista vuotta aiemmin Espanjassa erästä elokuvakäsikirjoitusta kirjoittaessaan.

Alkukuvan myötä Unimaailman vangit todella pääsi käyntiin, ja nyt, kymmenen vuotta sen syntyajatusten jälkeen, kirja viimein ilmestyy. Valmiissa teoksessa myös espanjalaisen savupiipun merkitys tarinalle aukeaa.

Marko Leino (s. 1967) on palkittu kirjailija ja elokuvakäsikirjoittaja. Leinon proosateoksia on käännetty kuudelletoista kielelle. Vuonna 2007 ilmestyneestä Joulutarina-lukuromaanista otetaan edelleen uusia painoksia maailmalla, ja Leinon kirjasta käsikirjoittama elokuva oli myös suuri menestys. Leinolle itselleen kaikkein rakkain kirjoittamisen laji on kaunokirjallisuus, jonka saralla hän kokee saavuttaneensa parhaat onnistumisensa.

Unimaailman vangit ilmestyy 15.9., ja se on saatavilla kovakantisen lisäksi myös sähkö- ja äänikirjana.

