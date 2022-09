Mikä rikkoi kuninkaallisten veljesten välit?

Christopher Andersen

Kuninkaalliset veljekset



Alkuperäisteos: Brothers And Wives

Suomennos: Jere Saarainen

Ilmestyy 13.9.2022

Saatavana myös e- ja äänikirjana



Prinssi Harryn irrottautuminen kuninkaallisesta perheestä oli shokki, jonka kaltaista ei hovissa ollut koettu sen jälkeen, kun kuningas Edward VIII luopui kruunusta 1936. Mikä sai prinssi Harryn ja hänen vaimonsa Meghanin jättämään etuoikeutetun aseman kuninkaallisessa perheessä ja yrittämään elämää tavallisina kansalaisina?

Williamin, Katen, Harryn ja Meghanin elämää ovat varjostaneet erilaiset skandaalit. Kirjassa avataan Harryn ja Meghanin lähtöä hovista, väitteitä kiusaamisesta, rasismista, pettämisestä ja henkisestä väkivallasta.

Williamista on koulittu kruununperijää, Harryn kohtalona on olla veljensä varamies. Viimeisten 20 vuoden aikana prinssit ovat suhtautuneet kuninkaallisiin rooleihinsa hyvin eri tavoin. Kirja paljastaa mikä rikkoi lopulta veljesten välit. Se valaisee myös Katen ja Meghanin vaikutusta veljeksiin ja heidän keskinäiseen suhteeseensa.

Christopher Andersen on kriitikoiden arvostama amerikkalainen kirjailija, joka on kirjoittanut 28 kirjaa. Andersen on aiemmin työskennellyt toimittajana Time-aikakauslehdessä ja People-lehden päätoimittajana.