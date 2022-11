Mika Toiviainen Assemblin Oy:lle aluejohtajaksi

Mika Toiviainen on nimitetty Assemblin Oy:n Talotekniikkaurakointiin aluejohtajaksi. Toiviainen työskentelee Helsingin toimipisteessä talotekniikkaurakoinnissa. Toiviainen on aikaisemmin työskennellyt Are Oy:ssä muun muassa TATE-päällikkönä ja Caverion Suomi Oy:ssä yksikönpäällikkönä. Koulutukseltaan Toiviainen on LVI-insinööri ja hänellä on paljon kokemusta erityyppisistä projekteista, urakkamalleista ja esihenkilötyöstä. Toiviaisen yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on projektiprosessin kehittäminen ja jalkauttaminen.

- On ollut todella mukava tulla Assemblin Oy:lle töihin. Odotan innolla, että pääsen meidän ammattilaisten kanssa vahvistamaan ja kehittämään toimintaamme entistä paremmaksi sekä vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin nyt ja tulevaisuudessa, toteaa Assemblin Oy:n aluejohtaja Mika Toiviainen.

Toiviainen on nimitetty myös Assemblin Oy:n johtoryhmään.

- Mika on loistava henkilöstöjohtaja, joka ymmärtää projektiliiketoiminnan projektiprosessien merkityksen. Ensimmäisten viikkojen aikana hän on päässyt tutustumaan porukkaan ja parasta on ollut kuulla työntekijöiltämme hänestä pelkkää positiivista palautetta. Olemme tyytyväisiä, että tässä markkinatilanteessa saimme meille näin hyvän johtajan viemään hyvällä draivilla meidän suurinta liiketoiminta-aluettamme eteenpäin, toteaa Assemblin Oy:n toimitusjohtaja Jukka Jäppinen.

Helsingin talotekniikkaurakoinnissa työskentelee yli 125 työntekijää. Urakointiyksiköllä on vuosikymmenien historia takanaan ja yksikkö on ollut mukana monessa urakkahankkeessa – esimerkiksi sadoissa kerrostalokohteissa, Olympiastadionin sähköurakassa, Eduskuntatalon peruskorjauksessa, useissa Länsimetron LVISA-urakoissa sekä monissa logistiikkaan ja liikenteeseen liittyvissä hankkeissa. Assemblin Oy:llä on urakkaliiketoimintaa myös Turun seudulla.