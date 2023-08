Mikä yhdistää historiaan jääneitä rakastavaisia?

Sara Griberg: Historian rakastavaiset – Kaksi vuosituhatta intohimoa ja skandaalejaa

Vuonna 1798 Napoleon oli voittanut Pyramidien taistelun Egyptissä ja ratsasti valkoisella hevosella Kairoon. Trikolorit liehuivat, miehet juhlivat, mieliala oli korkealla. Sitten sotapäällikkö sai adjutantiltaan viestin, joka horjutti hänen itsevarmuuttaan: kotona Napoleonin rakas vaimo Joséphine oli lyöttäytynyt yksiin toisen miehen kanssa, ja rakastunut pari pelehti koko kaupungin edessä. Napoleon raivostui ja vannoi jättävänsä petollisen vaimonsa. Samalla hänen huomionsa herpaantui, ja brittilaivasto hyökkäsi ranskalaisalusten kimppuun Egyptin rannikolla. Ranskalaiset eivät olleet lainkaan osanneet varautua iskuun, ja yksi kerrallaan heidän laivansa vajosivat Välimereen. Seitsemästätoista laivasta jäljelle jäi vain kaksi, yli kolmetuhatta ranskalaissotilasta kuoli ja saman verran joutui brittien vangeiksi. Egyptin-sotaretki oli täydellinen epäonnistuminen.

Historian rakastavaiset nostaa esiin voimakkaita, rajoja rikkovia pariskuntia, joiden tarina ei välttämättä ole onnellinen mutta sitäkin kiehtovampi. Tunnelmallisen tietokirjan 25 paria edustavat vallanpitäjiä, kulttuuripersoonia ja muita vaikuttajia. Pocahontas ja John Rolfe. Bonnie ja Clyde. Simone de Beauvoir ja Jean-Paul Sartre. Prinssi Charles ja prinsessa Diana. Kaikki pariskuntia, jotka yhdessä ovat enemmän kuin osapuoltensa summa.

Hempeiden rakkaustarinoiden ohella teos nostaa esille vahvan ajankuvan ja kielletyn rakkauden. Viktoriaanisen ajan Englannissa suosittu kirjailija Oscar Wilde joutui piilottelemaan suhdettaan lordi Alfred Douglasiin. 1960-luvun Yhdysvalloissa valkoihoinen Richard Loving ja hänen tummaihoinen vaimonsa Mildred pidätettiin, koska mustien ja valkoisten avioliitot eivät olleet sallittuja. Rajoja rikottiin Suomessakin: kirjan suomalaispariskunnat Juhani Aho, Venny Soldan-Brofeldt ja Tilly Soldan elivät paheksutussa monisuhteessa, ja myös Tove Janssonin ja Tuulikki Pietilän suhde soti aikansa normeja vastaan.

