Mikenti Talotekniikka ja Arkta Reponen uudisrakentavat Helsingin Myllypurossa

QMG-konserniin kuuluva Mikenti Talotekniikka vastaa kaikista LVISA-asennuksista, kun rakennusliike Arkta Reponen rakentaa Helsingin kaupungille kolme asuinkerrostaloa Myllypurossa. Viime vuonna QMG-konserniin ostettu Web Sähkö mahdollistaa talotekniikan kokonaishankkeiden tarjoamisen ja toteuttamisen.

Kolmen asuinkerrostalon kohde kuuluu Helsingin kaupungin asuntotuotantoon ja on osa Myllypuron täydennysrakentamishanketta. Asumisoikeusasunnot rakennetaan keskelle 1970-luvun asuinaluetta. Ensimmäinen talo valmistuu kesäkuussa 2022, toinen talo marraskuussa 2022 ja kolmas helmikuussa 2023. Kolmessa erillisessä taloyhtiössä on yhteensä 109 asuntoa. Sopimus kokonaistalotekniikkaurakasta allekirjoitettiin toukokuussa 2021.

- Viime kesänä Mikenti Talotekniikkaan ostettu Web Sähkö mahdollistaa meille talotekniikan kokonaishankkeiden tarjoamisen ja nyt ensimmäinen konkreettinen hanke on käynnistynyt. Tarjoamme jatkossa asiakkaille entistä useammin talotekniikkaurakkaa yhtenä kokonaisuutena, sanoo Mikenti Talotekniikan toimitusjohtaja Mikko Sahikallio.

Arkta Reponen rakentaa viidelle tontille yhteensä kaksi parkkihallia ja kolme kerrostaloa. Mikenti Talotekniikka vastaa asuintalojen talotekniikka-asennuksista.

- Olemme rakentaneet pääkaupunkiseudulla 30 vuodessa yli 7500 uudisasuntoa, joten meillä on laaja kokemus kaikenlaisista kohteista. Poikkeuksellisen Yläkiventien kohteesta tekee sen sijainti keskellä vanhempia taloja, jotka ovat kaikki suhteellisen lähellä toisiaan, kertoo Arkta Reposen toimitusjohtaja Mika Airaksela.

- Viimeisten kahden vuoden aikana urakkamme ovat olleet nollavirheluovutuksia ja olemme saaneet työmaat etuajassa valmiiksi. Asetamme siis riman korkealla myös yhteistyökumppanien valinnassa. Laatua ei useimmiten saa halvalla. Olemme tehneet jo aiemmin yhteistyötä sekä Mikenti Talotekniikan että Web Sähkön kanssa ja se on toiminut hyvin. Tärkeintä meidän näkökulmastamme on aliurakoitsija, johon voimme luottaa, Airaksela painottaa.

Mikenti Talotekniikan sähköurakoinnista vastaava johtaja Mikko Virtanen näkee toimintamallista olevan hyötyä molemmille osapuolille.

- ”Yhden luukun periaate” tekee urakasta asiakkaalle helpomman, sillä perinteisesti samassa urakassa on voinut olla jopa yhdeksän eri sopimuskumppania yhdellä työmaalla. Homma on selkeämpää, kun kaikki tietävät, kenellä on kokonaisvastuu talotekniikasta. Vastaavasti meillä viesti kulkee myös oman talon sisällä tehokkaasti eri osa-alueiden projektivastaavien kesken, Virtanen summaa etuja.

Lisätietoja:

Mikko Virtanen, johtaja, sähköurakointi, Mikenti Talotekniikka Oy, 040 576 3323, mikko.virtanen@qmg.fi

Mika Airaksela, toimitusjohtaja, Arkta Reponen Oy, 0500 703 113, mika.airaksela@rklreponen.com

Mikko Sahikallio, toimitusjohtaja, Mikenti Talotekniikka Oy ja Mikenti Oy, 050 477 0707, mikko.sahikallio@qmg.fi

QMG (Quattro Mikenti Group Oy) lyhyesti

QMG-konserni on Suomen suurimpia talotekniikka-alan yrityksiä. Se tekee talotekniikkaurakointia ja -huoltopalveluita valtakunnallisesti. QMG:n palveluvalikoima kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet. Yritysryhmään kuuluu kolmetoista tytäryritystä sekä alakonserni QMG Partners kahdellatoista tytäryhtiöllään. Toimipaikkoja on valtakunnallisesti kaksikymmentäseitsemän. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli noin 198 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on noin 1000 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista. www.qmg.fi

ARKTA-konserni lyhyesti

ARKTA-konsernin muodostavat asuntorakentajat Arkta Rakennus Oy, Arkta Reponen Oy, julkitilarakentajat Arkta Rakennuskultti Oy, Arkta Kultti Oy, betonielementtitehdas Arkta Laatuseinä Oy. Konsernissa työskentelee noin 230 henkilöä, minkä lisäksi se työllistää yli 500 pitkäaikaista yhteistyökumppania. Osaamisen kivijalkoina ovat kokemus, vakaus sekä monipuolinen ja vahva verkosto. Yhdessä yhteistyökumppanien kanssa Arkta rakentaa laadukkaita koteja, toimitiloja, kouluja ja muita julkisia kohtaamispaikkoja sekä tuottaa betonielementtejä. www.arkta.fi