Mikkeliläinen Tony Muukkonen voitti Jukurien tatuoinnin - kisassa yli 25 000 osallistujaa

Intohimoinen Mikkelin Jukurien kannattaja Tony Muukkonen otti lauantaina liigaseuran tatuoinnin iholleen.

- Kaupunki, rakkaus, ylpeys! Kunnioitus ja intohimo. Logo, joka kuuluu Savon ykkösjoukkueelle, Tony Muukkonen kuvailee.

Veikkauksen järjestämässä etuasiakasarvonnassa 15 onnekasta voittajaa sai kannattamansa liigaseuran tatuoinnin iholleen. Kilpailun voittajien tatuoinnit tehtiin lauantaina saman päivän aikana Helsingin Punavuoressa. Kuudelta artistilta kului urakkaan aikaa yhteensä lähes kahdeksan tuntia. Arvontaan osallistui yli 25 000 Veikkauksen etuasiakasta.



- Kilpailun suosio yllätti meidätkin. Oman suosikkiseuran tatuoinnin ottaminen kuvastaa sitä intohimoa ja sitoutuneisuutta, jolla suomalaiset suhtautuvat jääkiekkoon ja omaan liigaseuraansa, Veikkauksen yhteyspäällikkö Tuomo Torkkola sanoo.



Tony Muukkonen, Mikkeli

Mikkelin Jukurit

1. Mistä lähtien olet ollut suosikkiseurasi fani? Mistä kaikki alkoi ja milloin? Jukurien fanitus alkoi virallisesti vuonna 2014, mutta kaikki on lähtenyt liikkeelle jo Mestiksen kausina.

2. Millaisia ovat ensimmäiset muistikuvasi liigapeleistä? Liigapeleistä on hyvin tuoreet muistikuvat (nauraa). 2016 loppuvuodesta oli se eka peli.

3. Kuka oli ensimmäinen suosikkipelaajasi? Petri Lehtonen tulee ensimmäisenä mieleen.

4. Entä suosikkipelaajasi nykyjoukkueesta? Teemu Henritius.

5. Kuinka usein käyt Jukurien matseissa? Kenen kanssa käyt mieluiten otteluissa? On yritetty päästä mahdollisimman moneen kotipeliin, mutta muutama jäi välistä. Pojan kanssa yhdessä fanitetaan.

6. Mikä suosikkijoukkueessasi on parasta? Miten summaisit oman seurasi tämän kauden taipaleen? Tunnelma on kyllä kohdallaan, ja fanit pitävät hyvin ääntä. Hienot perinteet Mestiksestä ja kyllä pelityylissä on sitä sisukkuutta sekä periksiantamattomuutta. Onhan siitä täällä kaudella muutama komea nousukin. Tämä kausi on taputeltu ja ensi vuonna uudestaan. Jännitystä oli kyllä kaudella, kun tuli yhden maalin tappioita. Kausi alkoi ihan hyvin ja tulihan siinä pientä voittoputkeakin.

7. Kuka on pelaaja, jonka toivoisit saavasi vahvistukseksi omaan joukkueeseesi? Jaahas... Ja tietysti vain yksi... Siim Liivik, voimakas hyökkääjä.

8. Lyötkö koskaan vetoa suosikkijoukkueestasi? Kyllä, tulosvetoa pelaan.

9. Käytkö vierasmatseissa? Missä mieluiten? Helsingissä Nordiksella.

10. Kahta en vaihda, sanotaan. Mitkä ne kaksi ovat sinulla? Kyllä se on pelin jälkeinen olut ja spekulaatiot pelistä.

11. Miten selviät kesästä, kun ei ole matseja? Mikkelissä pelataan myös huippujalkapalloa ja juostaan Suomen parhaita raveja.

12. Millaista tatuointia et voisi ikinä ottaa? Ei tule kyllä ihan heti mieleen... On niitä jo nähty jos jonkinmoisia.