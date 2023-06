Mikkelin Pursialassa kunnostetaan pilaantunutta maaperää ja pohjavettä entisen VAPO:n sahan kiinteistöllä

Jaa

Etelä-Savon ELY-keskus on 19.6.2023 antanut päätöksen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta Mikkelin Pursialassa (Lastaajankatu 3, 50100 Mikkeli). Alueella on aikaisemmin toiminut saha, jonka toiminnan aikana maaperään ja pohjaveteen on päässyt myrkyllisiä kloorifenoleita. Pilaantuneen alueen puhdistamisesta on vastuussa Neova Oy (ent. VAPO Oy).

Pursialan kohteessa harjoitettiin sahatoimintaa vuosina 1952-1993. Sahalla käytettiin kloorifenolipitoisia aineita sinistymisenestokäsittelyssä vuosina 1954-1985. Kloorifenoleita on päässyt maaperään ja pohjaveteen, jossa niitä kulkeutuu kohti Pursialan vedenottamoa.



Kloorifenolilla pilaantunut maaperä rajautuu jyrkästi melko pienelle alueelle, jossa puuta käsiteltiin sahatoiminnan aikaan kloorifenolipitoisilla suoja-aineilla. Kohta sijaitsee nykyisen saharakennuksen alla. Kloorifenolipilaantuma sijaitsee maaperässä pääosin pohjaveden vaihteluvyöhykkeessä, noin 2-8 metrin syvyydessä maanpinnasta. Kunnostustöissä hyödynnetään SOW-tekniikkaa Kohteen kunnostusta jatketaan tehostettuna biologisena puhdistuksena SOW-tekniikkaa hyödyntäen. Menetelmässä kloorifenoleilla pilaantunutta maaperää ja pohjavettä kunnostetaan pumppaamalla pohjavettä kloorifenolien lähdealueen eteläpuolelta (kulkeutumissuunnasta) ja palauttamalla osa vedestä (noin kolmannes) ilmastettuna takaisin lähdealueelle. Osa pumpatusta vedestä johdetaan viemäriin ja edelleen jätevedenpuhdistamolle. SOW-tekniikka mahdollistaa maaperään syötettävän veden suuremman happipitoisuuden. Hapen määrä rajoittaa maaperässä tapahtuvaa biologista kloorifenolien hajotusta.



Kunnostustöiden lopettamiseksi voidaan tehdä hakemus ELY-keskukselle, kun pohjaveden keskimääräinen kloorifenolipitoisuus kunnostettavan kiinteistön rajalla sijaitsevissa pohjavesiputkissa alittaa jatkuvasti kahden vuoden ajan päätöksessä annetun raja-arvon. Lisäksi hakijan tulee riskinarvioon perustuen osoittaa, ettei kiinteistöltä lähtevän pohjaveden kloorifenolipitoisuus aiheuta riskiä talousveden laadulle Pursialan vedenottamolla.

