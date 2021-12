Mikkelin torin alueella kesykyyhkyssä todettu herkästi tarttuva lintuvirus

Mikkelin torin alueelta heikkokuntoisena löytyneen kesykyyhkyn (pulu) näytteistä on 10.12.2021 todettu paramyksovirus-1 (PMV-1). Todettu virus on virulenttia eli voimakkaasti tautia aiheuttavaa virustyyppiä. Kyyhkyt oli löydetty Mikkelin torin alueelta heikkokuntoisina marraskuun 2021 lopulla ja pian tämän jälkeen ne olivat menehtyneet. Edellisen kerran virusta on todettu Suomessa kesykyyhkyssä vuoden 2021 alussa.

Sama virus aiheuttaa siipikarjassa Newcastlen tautia. Luonnonvaraisilla linnuilla PMV-1-tartunta ei ole lakisääteisesti vastustettava eläintauti. Kesykyyhkypopulaatioissa PMV-1-viruksen aiheuttamia taudinpurkauksia esiintyy tyypillisesti kylmänä vuodenaikana. Oireina voi olla lentokyvyttömyyttä, apaattisuutta ja hermostollisia oireita (kävely pää vinossa).

Siipikarjan ja muiden lintujen pitäjien tulee huolehtia hyvästä tautisuojauksesta, jotta tartunta ei leviäisi lintujen pitopaikkaan. Lintujen pitäjien tulisi huolehtia mm. siitä, että linnut eivät pääse tekemisiin luonnonvaraisten lintujen kanssa, lintujen rehut ja juomavesi on suojattu luonnonvaraisilta linnuilta ja lintujen pitopaikkaan kuljettaessa vaihdetaan suojavaatteet ja jalkineet sekä pestään kädet. Jos linnuilla havaitaan sairauden oireita, tulee oireista ilmoittaa kunnaneläinlääkärille. Yksittäiset kuolleet linnut voidaan hävittää sekajätteen mukana.

Mikkelin kaupungin eläinlääkäripalvelut (mikkeli.fi)