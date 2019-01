Mikko Kärnän kirja Häirikkö Arkadianmäellä julkaistaan 31.1.

Alkuvuoden himotuimmat dekkariuutuudet ovat pian täällä 15.1.2019 08:46 | Tiedote

Ruth Ware – Rouva Westaway on kuollut (juuri ilmestynyt) Jokaisella perheellä on salaisuutensa – joidenkin salaisuuksien vuoksi ollaan valmiita vaikka tappamaan. Kansainvälisten bestsellerlistojen huippunimi Ruth Ware valloittaa uudella psykologisella trillerillä. ”Loistava trilleri” – The Washington Post Lina Bengtsdotter – Francesca (juuri ilmestynyt) Taattua skandijännitystä Ruotsista! Francescan paras ystävä kuolee, eikä kukaan usko hänen väitteitään, ettei kuolinsyy olisikaan itsemurha. Sitten Francesca katoaa. 20 vuotta myöhemmin rikostutkija Charlie Lager päätyy selvittämättä jääneen tapauksen perässä takaisin lapsuutensa Gullspångiin. Stina Jackson – Hopeatie (vk 5) Uutta verta dekkaritähtien joukossa! Parhaan ruotsalaisen dekkarin palkinnon voittanut Hopeatie on esikoisdekkaristin napakymppi. Isä oli viimeinen, joka näki Linan elossa. Hän ajaa Pohjois-Ruotsia halkovaa Hopeatietä ja koluaa joka ikisen mökki- ja metsäautotien, tutkii hylättyjä maatiloja, umpeenkasvaneita pusikoi