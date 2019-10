Mikko Kaukonen edustaa Suomea Bocuse d’Or-kaudella 2020-2021

Bocuse d’Or on maailman arvostetuin kokkikilpailu, jota on järjestetty vuodesta 1987. Bocuse d’Or -kilpailukaudella 2020-2021 Euroopan osakilpailu pidetään kesäkuussa 2020 Tallinnassa. Loppukilpailu järjestetään tammikuussa 2021 Lyonissa. Suomi on ollut mukana Bocuse d’Or -kilpailussa 14 kertaa. Vastuullinen kilpailujärjestäjä Suomessa onSuomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö ELO-säätiö.

