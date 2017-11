Mikko Koskisesta markkinointihenkisin insinööri 2017

Kyrö Distilleryn brändijohtaja, diplomi-insinööri Mikko Koskinen on valittu Markkinointihenkisin insinööri 2017 -kilpailun voittajaksi. Koskisen näytöt tuotekehityksessä, kuluttajatuotebisneksen kansainvälistämisessä ja erottuvan brändin luomisessa ovat vahvat.

Kyrö Distilleryn brändijohtaja, diplomi-insinööri Mikko Koskinen on persoona, joka uskaltaa unelmoida suuresti. Hänen johdollaan Kyröstä on tullut kokonaisvaltaisen markkinointiajattelun tyylipuhdas esimerkki. Tuote on rakennettu tinkimättömästi ja viety kansainvälisille markkinoille. Hinnoittelussa on uskaltauduttu premium-kategoriaan ja brändi erotettu kilpailijoista väkevän tarinan voimin.

Muutamassa vuodessa saavutettu kansainvälinen menestys haastavassa kuluttajatuotebisneksessä ei ole Suomessa tavanomaista. Koskisen panos kaikissa markkinointiin liittyvissä valinnoissa on ollut merkittävä. Ja mikä on se Mikon ja Kyrö Distilleryn iso unelma? Olla maailman paras siinä mitä tekee. Se on osin jo saavutettu.

- Meillä on Suomessa hyvät innovointikyvyt ja korkeatasoinen osaaminen. Tarvitsemme lisää markkinointitaitoja, jotta voimme hyödyntää osaamisemme kansainvälisesti menestyväksi bisnekseksi. Mikko Koskinen ja hänen työnsä on loistava esimerkki siitä, miten insinööri- ja markkinointiosaamista yhdistämällä saadaan tuloksia aikaiseksi, sanoo kilpailun päätuomari, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.

Palkintorahan 10 000 euroa lahjoittaa Teknologiateollisuus ry.

Tuomariston muut jäsenet olivat päätoimittaja Jyrki Alkio (Tekniikka & Talous) hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell (Normet), toimitusjohtaja Eeva Kalli (Miltton Networks), hallituksen puheenjohtaja Päivi Leiwo (Oilon), toimitusjohtaja Kaija Pohjala (Cocomms), toimitusjohtaja Miska Rajasuo (BobTheRobot), ja hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm (Robit).

Kilpailun loppusuoralle valittiin viisi henkilöä: Jari Innanen; osastonjohtaja, Granlund Mission Critical, Sami Kokkonen; toimitusjohtaja, Fira Palvelut, Mikko Koskinen; brändijohtaja, Kyrö Distillery Company, Jani Lehikoinen; markkinointi- ja kehitysjohtaja Hydroline, Markus Ojala; Chief Data Scientist, Smartly.io.

Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL järjesti Markkinointihenkisin insinööri -kilpailun neljännen kerran yhteistyössä Teknologiateollisuuden ja Alma Talentin kanssa. Kilpailulla halutaan tuoda esiin markkinoinnin merkitystä yrityksen kilpailukykytekijänä.