Mikko Leskelä Kalliolan Setlementin puheenjohtajaksi

Kesäloma katkaisuhoidossa – moni työssäkäyvä hoitaa päihdeongelmaansa katseilta piilossa 31.7.2017 11:28 | Tiedote

Kesälomakausi on perinteisesti ollut aikaa, jolloin pieni tissuttelu lisääntyy. Monien työssäkäyvien lomasuunnitelmissa on kuitenkin katkaista jo aiemmin hallinnasta kirvonnut päihteiden käyttö. Tämä on huomattu myös Kalliolan klinikalla, jonka kävijämäärissä on lomakaudella selvä nousu.