Mikko-meriahven täyttää vuosia!

Maanantaina 12.10. SEA LIFE Helsingissä vietetään juhlapäivää, koska silloin on julkkiskala Mikko-meriahvenen syntymäpäivä. Mikko täyttää 16 vuotta! Mikon syntymäpäivän kunniaksi hänelle on luvassa henkilökunnan suunnittelemaa yllätysohjelmaa ja tottakai myös syntymäpäiväkakku.

”Mikko on rakastettu persoona henkilökunnan ja monien asiakkaidemme keskuudessa. Hänellä kuten meillä kaikilla muillakin, mennyt vuosi on ollut astetta rankempi, joten mikä sen parempaa, kuin juhlistaa syntymäpäiviään.” iloitsee markkinointipäällikkö Nora Sulander. Mikon synttärijuhlinnat jatkuvat koko viikon, joten kaikki syyslomalaiset pääsevät myös onnittelemaan häntä.

Mikko-meriahven on vankasti vahvistanut suosiotaan henkilökunnan sekä asiakkaiden keskuudessa. Suosiota kuvastaa myös se, että syyskuussa SEA LIFE aloitti säännölliset #mikonmaanantai julkaisut Instagram ja Facebook-tilillään piristääkseen kaikkien maanantaita Mikko tarinoilla. Julkaisut ovat saaneet hyvin huomiota ja jakoja seuraajien parissa. Lokakuun alussa SEA LIFE Helsinki avasi myös TikTok-tilin, jossa Mikosta tehty video keräsi 24 tunnissa huimat 14,700 katselukertaa – ja nyt 4 päivää myöhemmin määrä on jo yli 39 000 näyttökertaa. ” kertoo SEA LIFEn markkinointipäällikkö Nora Sulander. ”Ihana nähdä, että Mikko selvästi kiinnostaa ihmisiä” hän jatkaa.

SEA LIFEn ollessa kiinni keväällä Mikko näytti masentumisen merkkejä, joten henkilökunta keksi eri toimenpiteitä piristääkseen Mikkoa. ”Meidän avattua ovet ja asiakkaiden ollessa taas paikalla, Mikko on jälleen pirteämpi ja aktiivisempi altaassaan” kertoo SEA LIFEn intendentti Markus Dernjatin. Melkein voisi sanoa, että korona epidemiasta johtuen Mikolla oli ehkä samantyylistä apatiaa, kun joillakin ihmisillä on ollut?

Mikolle lähetetään säännöllisesti terveisiä ja viestejä, joten tällä viikolla Mikko sai oman faniseinämän altaansa lähettyville, josta hän sekä hänen ihailijat näkevät hänelle lähetettyjä terveisiä. SEA LIFEn toimitusjohtaja Michelle Hoeneveld kertoo ”Halusimme tuoda hänen suosiotaan esille kaikille asiakkaille, josta syntyi idea hänen omasta faniseinämästään. Seinän sijainti on lisäksi valittu varta vasten niin, että myös Mikolla on mahdollisuus nähdä hänelle lähetettyjä terveisiä seinällä.” Mikon faniposti on toistaiseksi ollut ainoastaan henkilökunnan nähtävillä.

Faniseinämän lisäksi, Mikosta koottiin Mikko mediassa -seinämä, jossa asiakkaat näkevät mistä kaikista erikoisista asioista hän on tullut tunnetuksi vuosien varrella. ”Mikko on kuuluisa kala ja moni ehkä tunnistaakin hänet. Kaikki eivät mahdollisesti kuitenkaan muista, että mistä hän on kuuluisa. Meillä käy lisäksi kansainvälisiä asiakkaita, joille Mikko taas ei ole niin tuttu, joten heille tämä kaikki on aivan uutta.” Michelle Hoeneveld jatkaa.

Mikko-meriahven näytti aluksi olevan hieman yllättynyt hänelle tehdyistä seinämistä ja erityisesti hänelle lähetetyistä upeista tervehdyksistä. Alkuyllätyksen jälkeen hän on kuitenkin nauttinut lisähuomioista täysin siemauksin.

Merimaailma SEA LIFE avasi ovensa yleisölle 2002, ja juhlisti tänä kesänä 18-vuotis syntymäpäiviään.