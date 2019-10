Mikko Pitkänen nimitetty Digi- ja väestötietoviraston Digitalisaation tukipalveluista ja yhteentoimivuudesta vastaavaksi johtajaksi

Tekniikan tohtori Mikko Pitkänen on nimitetty digitaalisten tukipalveluiden ja yhteentoimivuuden johtajaksi Digi- ja väestötietovirastossa 1.1.2020 lukien.

Pitkäsen johtama yksikkö vastaa mm. Suomi.fi-palvelujen, sähköisen tunnistamisen palvelujen sekä varmennepalvelujen omistajuudesta. Yksikön vastuulla ovat myös julkisen hallinnon digitalisaation, digitaalisen turvallisuuden, tiedonhallinnan ja yhteentoimivuuden asiantuntijapalvelut sekä suositusten ja ohjeiden tuottaminen.

Mikko Pitkänen on aloittanut Väestörekisterikeskuksessa Suomi.fi-palvelujen pääarkkitehtinä. Pitkänen on toiminut valtiovarainministeriöstä siirrettyjen tiedonhallinnan informaatio-ohjauksen ja digitaalisen turvallisuuden tehtävien kokonaisuudesta vastaavan ryhmäpäällikön tehtävässä tammikuusta 2018 lähtien. Ennen Väestörekisterikeskusta Pitkänen on työskennellyt Patentti- ja rekisterihallituksessa IT-arkkitehtinä, projektipäällikkönä ja patenttitutkijana. Sitä ennen hän on toiminut tutkijana ja projektipäällikkönä kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä (mm. Aalto-yliopistossa ja CERNissä Sveitsissä).

"Olen iloinen tehtävästäni Digitalisaation tukipalveluiden ja yhteentoimivuuden parissa. Kohtaamme digitaalisia palveluita yhä useammin elämämme arkisissa tai yllättävissä tilanteissa ja usein ne turvaavat taustalla myös meille kasvokkain tarjottavia palveluita. Elämäämme helpottavien palveluiden turvaaminen kaikille käyttäjille taidoista ja elämäntilanteesta riippumatta on innostava haaste, jonka ratkaiseminen yhteentoimivan palveluekosysteemin keinoin tulee olemaan tärkeä tehtävä maailman parhaaksi kehittyvälle virastollemme", Pitkänen sanoo.

Digi- ja väestötietovirasto aloittaa toimintansa 1.1.2020, kun Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyvät yhdeksi virastoksi. Virastossa työskentelee yli 800 henkilöä. Viraston tehtävänä on edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvata tietojen saatavuutta ja tarjota palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin. Virasto toimii useilla paikkakunnilla Suomessa.