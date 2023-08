Mikko Pöyry on nimitetty IT- ja kyberturvapalveluyhtiö Netoxin liiketoimintajohtajaksi

Pöyry aloittaa uudessa tehtävässään joulukuussa.

”Mikko on ihmisenä Netoxin kulttuuriin hyvin sopiva johtaja. Se on meille ensisijaisen tärkeää kaikissa rekrytoinneissa. Mikko on kulkenut it-palveluliiketoiminnan johtajana kasvupolun, jota mekin nyt kuljemme, ensin pienestä keskisuureksi ja lopulta suuryhtiöiden luokkaan. Mikko on nähnyt ja kokenut asioita, jotka meillä ovat vielä edessä”, Netox Oy:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas Mikko Luhtaniemi sanoo.

”Netox on kiinnostava kasvuyhtiö, jonka tuote, maine ja osaaminen ovat erinomaisella tasolla. Heillä on myytävää, jota asiakkaat haluavat ostaa. Pääsen mukaan yhtiöön, jolla on kunnianhimoiset kasvutavoitteet, ketterät toimintatavat ja potentiaalia nousta alansa parhaaksi yhtiöksi asiakkaidensa IT-kumppanina”, joulukuussa Netox Oy:n liiketoimintajohtajana aloittava Mikko Pöyry sanoo.

Pöyry aloitti Elisan palveluksessa vuonna 2010, kun Elisa osti Appelsiini Oy:n.

”Johdin Appelsiinin IT-palveluliiketoiminnan muutaman miljoonan euron ja muutaman kymmenen työntekijän yksiköstä moninkertaiseen kokoluokkaan. Netoxilla pääsen takaisin ketterään kasvuyhtiöön, mutta tavoittelemaan vieläkin isompaa ja nopeampaa kasvua”, Pöyry kertoo”, Pöyry sanoo.

”Vahvuuteni ovat toimialan ja asiakkaiden tuntemuksessa sekä ihmisten johtamisessa. Olen yli 20 vuotta keskustellut asiakkaiden kanssa ja tunnen heidän tapansa ja tarpeensa läpikotaisesti”, Pöyry kertoo.

Netox tarjoaa yksityisen ja julkisen sektorin asiakkailleen yhdistelmän skaalautuvia IT- ja kyberturvapalveluita.

Palveluiden yhdistäminen samalle toimittajalle herättää nyt kiinnostusta asiakaskunnassa.

”Yritykset ovat valmiita investoimaan tieto- ja kyberturvaan entistä enemmän. Pystymme tarjoamaan tähän kokonaisuuden, jota vastaa kysyntään, kun asiakkaat pyrkivät selkeyttämään IT-hankintojaan ja vähentävät palvelutoimittajien määrää”, Pöyry arvioi.

Netox siirtyi pääomasijoitusyhtiö Capmanin enemmistöomistukseen vuonna 2022, kun Capman osti Netoxin osakekannan pääomasijoitusyhtiö Bocapilta.

Netoxin tavoitteena on lähes viisinkertaistaa liikevaihto 100 miljoonaan euroon vuonna 2026.

”Mikolla on kyky johtaa ja luoda kasvua. Hänen kokemuksensa tuo meille runsaasti apua myös rekrytointien onnistumiseen”, Luhtaniemi sanoo.

”Nyt keskeistä on huolehtia, että kasvamme ja kehitymme myös työyhteisönä kannettavasti. Johtajana haluan huolehtia, että kulttuurimme tukee sekä vanhojen että uusien työntekijöiden hyvinvointia”, Pöyry sanoo.